Сбер поделился с другими компаниями своими лучшими HR-практиками

Экономика 23.11.2020 17:43 Новости компаний
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23.11.2020 17:43 Новости компаний
Сбер запустил образовательную программу для HR-специалистов: «HR4HR: как управлять персоналом в цифровом мире». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, уже сегодня корпоративные клиенты могут приобрести программу в формате серии вебинаров. Экспертами выступают лидеры направлений HR-команды Сбера. Программа включает бесплатный видеокурс, доступный на официальном YouTube канале СберУниверситета (ссылка). Курс рассказывает о самых ярких кейсах внедрения цифровых HR-инструментов.
Программа рассматривает ключевые аспекты инновационного HR:
Digital: как создавать и внедрять новые цифровые инструменты управления людьми;
Agile: как HR-функция меняется в бизнес-среде и как HR-команде быть гибкой и быстрой;
Человекоцентричность: как быть внимательными к потребностям сотрудников и создавать для них лучший опыт.
В программе сделан фокус на кейсы использования новых технологий в HR, приводятся примеры разработки новых HR-инструментов и адаптации HR-процессов под особенности современного мира. Важно, что программа основана на реальном опыте HR-команды одной из крупнейших и быстро развивающихся организаций страны: все предлагаемые инновации уже проверены практикой. Преимуществом программы является гибкость: из элементов программы компания-клиент может собрать собственный курс с учётом своих актуальных потребностей.
Пример базовой программы корпоративных вебинаров:
1) Привлечение кандидатов: как задействовать цифровые каналы?
2) Адаптация персонала: как улучшить опыт новичков и масштабировать процесс?
3) Устаревающие и востребованные навыки: как построить систему переобучения сотрудников?
4) Программы заботы о сотрудниках: как работодатель может поддержать продуктивный образ жизни сотрудников?
5) Комплексный подход к оценке персонала: как использовать разные методологии оценки для разных категорий сотрудников?
В рамках программы возможна разработка специальных вебинаров на темы, важные для компании-заказчика, например: применение геймификации в обучении персонала, работа с редкими и дефицитными специалистами, исследования персонала, создание корпоративного университета и другие.
Узнать больше о программе, пройти бесплатный видеокурс и заказать HR4HR для своей организации можно на сайте программы.
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