Коронавирус в Волгоградской области установил новый антирекорд

Здравоохранение 21.11.2020 12:12
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21.11.2020 12:12
В Волгоградской области – новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе диагноз коронавируса подтвердился еще у 238 человек. Это – самое большое количество в суточной статистике за все время пандемии. Сообщается также о четырех смертельных случаях. Всего в регионе уже 272 человека стали жертвами инфекции.
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