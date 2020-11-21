Здравоохранение

Коронавирус в Волгоградской области установил новый антирекорд

Здравоохранение 21.11.2020 12:12
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21.11.2020 12:12


В Волгоградской области – новый антирекорд  по количеству заболевших коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе диагноз коронавируса подтвердился еще у 238 человек. Это – самое большое количество в суточной статистике за все время пандемии. Сообщается также о четырех смертельных случаях. Всего в регионе уже 272 человека стали жертвами инфекции. 

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