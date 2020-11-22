



К двум годам лишения свободы условно со штрафом в 90 тысяч рублей приговорена продавец из Урюпинска за попытку дать взятку старшему оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор районного суда, женщина дала сотруднику полиции 30 тысяч рублей, чтобы он не оформлял в отношении нее материалы по факту реализации контрафактной табачной продукции.

Судом установлено, что старший оперуполномоченный ОЭБиПК межмуниципального отдела МВД России "Урюпинский" проводил в магазине "проверочную закупку", в ходе которой был выявлен факт реализации табачной продукции с признаками контрафактности. Продавец, желая избежать неблагоприятных для себя последствий, попыталась подкупить полицейского. Однако денег сотрудник полиции не взял.

На суде женщина пояснила, что находится на пенсии, но вынуждена работать, так как денег ей не хватает. Ее бывший работодатель решила закрыть ставший нерентабельным магазин. Трудовые отношения были прекращены. В марте текущего года пенсионерка решила попробовать работать самостоятельно. Она договорилась с собственниками помещения о небольшой аренде, а с бывшим работодателем, что будет брать на реализацию часть товара и самостоятельно устанавливать наценку. Женщина пояснила, что очень испугалась полицейских, что ее посадят в тюрьму, поэтому решилась на преступление. Она отдала полицейскому деньги, которые хотела подарить внучке на день рождения. Вину признала полностью и раскаялась.

Учитывая размер дохода подсудимой, суд рассрочил ей уплату штрафа на 30 месяцев.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



