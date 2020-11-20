Расследования 20.11.2020 15:34
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20.11.2020 15:34
До 20 лет лишения свободы грозит 27-летнему жителю Волгограда, обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый вступил в преступную группу, сбывающую наркотики на территории Волгограда. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотиков, их распределение на разовые дозы и дальнейшее распространение через сеть тайников-закладок. Впоследствии обвиняемый вовлек в состав организованной преступной группы двоих знакомых. Всех задержали 26 февраля текущего года. У них было обнаружено и изъято 823 приготовленных к сбыту свертка, в которых находилось около 170 граммов сильнодействующих наркотических средств – смесей, содержащих героин и метадон.
Кроме того, фигурант уголовного дела с целью легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков, перечислил с биткоин-кошелька в счет оплаты кредита свыше 400 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
Вину обвиняемый полностью признал. Ожидать суда он будет под стражей. Уголовное дело в отношении иных участников ОПГ выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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