Суд над бывшим мэром Волжского начнется в декабре





Судебное заседание по делу экс-мэра Волжского Марины Афанасьевой назначено на 3 декабря. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Быковском районном суде Волгоградской области. Ранее судебное заседание, которое должно было начаться 20 октября, было отложено из-за болезни судьи.

Напомним, 64-летняя Марина Афанасьева стала фигурантом уголовного дела после трагического ДТП, в котором погибли две ее подруги. Утром 23 октября прошлого года в Быковском районе на трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» автомобиль "Фольксваген Тигуан", которым управляла бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана «Дубрава» Любовь Федорова и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Подруги ехали за грибами в Быковский район. Марина Афанасьева в тяжелом состоянии была госпитализирована, некоторое время находилась в искусственной коме. Известно, что женщина перенесла несколько операций.

Вину в содеянном Марина Афанасьева признала частично. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Подсудимой грозит до 7 лет лишения свободы.











