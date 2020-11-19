«Это розыгрыш?»: вызов сантехника из УК обернулся для волгоградского бизнесмена непроходимым квестом





Волгоградский бизнесмен Владимир вот уже четвертый день не может решить небольшую коммунальную проблему, которая возникла в его квартире в доме №11 по ул. Мира. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец, который уже давно живет на два города – Москву и Краснодар, во время очередного приезда на родину он обнаружил, что батарея на кухне в его квартире абсолютно холодная. В понедельник утром мужчина позвонил в УК «Уютный город» и сообщил о своей проблеме. Владимир и не предполагал, что это будет только началом квеста с управляющей компанией, который обернется для него нервной встряской, потерей драгоценного времени, а в конечном итоге – тупиком и нерешенной проблемой.

О том, как Владимир безуспешно пытался вызвать сантехника из управляющей компании «Уютный город» и почему ему хочется думать, что все, что с ним происходило, это лишь какой-то розыгрыш или прикол, – рассказывает он сам.