Расследования

Наколдовала миллион: в Волгоградской области судят лжецелительницу

Расследования 19.11.2020 13:21
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19.11.2020 13:21


Перед судом по обвинению в крупном мошенничестве в Новоаннинском районе предстанет 31-летняя местная жительница. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ей грозит до 10 лет лишения свободы за обман 38-летней женщины.
По версии следствия, обвиняемая убедила пострадавшую из города Новоаннинский, что обладает экстрасенсорными способностями, может снять "порчу" и "венец безбрачия". Колдовские обряды она систематически проводила к квартире потерпевшей, требуя в качестве оплаты деньги и ювелирные украшения.
В период с марта 2019 года по май 2020 года обвиняемая путем обмана похитила у женщины денежные средства и золотые украшения на общую сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей.
Поняв, что гадалка экстрасенсорных способностей не имеет, потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Расследование уголовного дела проводилось ОМВД РФ по Новоаннинскому району Волгоградской области.
Вину в содеянном женщина полностью признала, частично возместив причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Новоаннинский районный суд.

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