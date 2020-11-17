Борьба с коррупцией

Детям Волгоградской области привезут новогодние подарки из города невест

Борьба с коррупцией 17.11.2020 20:32
0
17.11.2020 20:32


ООО «Трейд» из Иваново стало победителем электронного аукциона на закупку новогодних подарков для детей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», микропредприятие из города невест оказалось единственным участником аукциона и снизило начальную цену контракта лишь ненамного – до 19 миллионов 166 тысяч 426 рублей. Тогда как максимальная цена контракта составляла 19 миллионов 262 тысячи 740 рублей. 
Всего компания, которая занимается торговлей кондитерских изделий,  привезет в Волгоградскую область 113400 подарков. 111400 штук должны весить не менее 490 граммов, в каждой упаковке должны находиться  не менее 43 кондитерских изделий, причем карамелек – не более 160 граммов. Еще 2000 штук по весу должны достигать килограмма. Внутри подарков должны быть шоколадки, грильяж, глазированные конфеты, вафли, карамельки, леденцы и т.д., всего не менее 60 кондитерских изделий. 
В этом году закупку проводил не комитет образования и науки, как в прошлом году, а ГБУДО «Центр «Славянка». Участие в аукционе могли  принять только субъекты малого бизнеса, в частности, индивидуальные предприниматели, то есть крупные производители сладостей, в том числе местные, остались за бортом закупки. 
В прошлом году, напомним, подарки для детей Волгоградской области поставил индивидуальный предприниматель из Омска. В результате торгов он сбил цену почти в два раза от начальной стоимости контракта и цена каждого подарка снизилась до 77 рублей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Борьба с коррупцией
17.11.2020 16:18
Борьба с коррупцией 17.11.2020 16:18
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2020 15:48
Борьба с коррупцией 17.11.2020 15:48
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2020 12:50
Борьба с коррупцией 17.11.2020 12:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2020 12:33
Борьба с коррупцией 17.11.2020 12:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.11.2020 16:16
Борьба с коррупцией 11.11.2020 16:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.11.2020 20:39
Борьба с коррупцией 10.11.2020 20:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.11.2020 20:39
Борьба с коррупцией 09.11.2020 20:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.10.2020 20:45
Борьба с коррупцией 22.10.2020 20:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.10.2020 12:27
Борьба с коррупцией 21.10.2020 12:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.10.2020 11:10
Борьба с коррупцией 19.10.2020 11:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2020 14:25
Борьба с коррупцией 18.10.2020 14:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2020 09:29
Борьба с коррупцией 18.10.2020 09:29
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.10.2020 12:21
Борьба с коррупцией 16.10.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.10.2020 11:25
Борьба с коррупцией 13.10.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.10.2020 16:25
Борьба с коррупцией 08.10.2020 16:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Детям Волгоградской области привезут новогодние подарки из города невестСмотреть фотографии
19:19
«Не на крайнем же севере живете»: подъезд волгоградской многоэтажки остался без входной двериСмотреть фотографии
17:46
На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирахСмотреть фотографии
17:14
Снег и вьюгу приготовились встретить коммунальные службы ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
«Выпустила пар»: жительницу Камышина осудили за угрозы взорвать судСмотреть фотографии
16:49
Новых добровольцев для прививки от коронавируса найдут среди медиков и соцработников Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области разжаловали 23 депутатовСмотреть фотографии
16:14
Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизниСмотреть фотографии
16:04
Врачи пояснили обстоятельства смерти четверых жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде контрактника осудили за коррупцию в воинской частиСмотреть фотографии
15:15
Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе СбербанкаСмотреть фотографии
15:14
На юге Волгоградской области из-за непрекращающейся метели начался «день жестянщика» (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
14:02
Оплата налогов доступна во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачам скорой помощи обещают подарить жильеСмотреть фотографии
12:50
Главе поселения под Волгоградом грозит 12 лет за обогащение на ремонте дорогиСмотреть фотографии
12:33
Начальник в энергоснабжающей организации задержан за взятку в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:51
Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:50
Четвертые сутки по четыре смерти: в Волгоградской области растет число жертв пандемииСмотреть фотографии
11:08
Волгоградский «КАУСТИК» с начала нынешнего года увеличил экспорт некоторых видов продукцииСмотреть фотографии
10:59
Под Волгоградом вооруженный мужчина угнал таксиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде прикрыли ярмарку из-за нарушения антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
10:30
Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%Смотреть фотографии
10:06
«Маски – это смерть»: отрицающий коронавирус волгоградец пришел в суд в новом облаченииСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолгиСмотреть фотографии
09:34
В центре Волгограда пенсионер сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
20:49
Волгоградская область сохранила «чемпионство» в антирейтинге регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
19:09
Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде сменится руководитель одной из самых влиятельных организацийСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде раскроивший молотком голову приятеля студент из Йемена арестованСмотреть фотографии
17:42
В Волгоградской области выставили на торги раритетный дебаркадерСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 