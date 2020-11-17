



ООО «Трейд» из Иваново стало победителем электронного аукциона на закупку новогодних подарков для детей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», микропредприятие из города невест оказалось единственным участником аукциона и снизило начальную цену контракта лишь ненамного – до 19 миллионов 166 тысяч 426 рублей. Тогда как максимальная цена контракта составляла 19 миллионов 262 тысячи 740 рублей.

Всего компания, которая занимается торговлей кондитерских изделий, привезет в Волгоградскую область 113400 подарков. 111400 штук должны весить не менее 490 граммов, в каждой упаковке должны находиться не менее 43 кондитерских изделий, причем карамелек – не более 160 граммов. Еще 2000 штук по весу должны достигать килограмма. Внутри подарков должны быть шоколадки, грильяж, глазированные конфеты, вафли, карамельки, леденцы и т.д., всего не менее 60 кондитерских изделий.

В этом году закупку проводил не комитет образования и науки, как в прошлом году, а ГБУДО «Центр «Славянка». Участие в аукционе могли принять только субъекты малого бизнеса, в частности, индивидуальные предприниматели, то есть крупные производители сладостей, в том числе местные, остались за бортом закупки.

В прошлом году, напомним, подарки для детей Волгоградской области поставил индивидуальный предприниматель из Омска. В результате торгов он сбил цену почти в два раза от начальной стоимости контракта и цена каждого подарка снизилась до 77 рублей.



