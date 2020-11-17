Начальник в энергоснабжающей организации задержан за взятку в Волгограде

Борьба с коррупцией 17.11.2020 12:33
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17.11.2020 12:33
Оперативными сотрудниками УФСБ по региону при получении взятки в сумме 300 тысяч рублей задержан начальник подразделения энергоснабжающей организации в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, 47-летний мужчина подозревается в получении взятки за незаконное бездействие (ч.3. ст.290 УК РФ). Также задержаны двое посредников в получении взятки.
По данным следствия, в начале ноября текущего года двум волгоградцам стало известно о том, что в деятельности коммерческой организации, принадлежащей их знакомому, выявлены нарушения при эксплуатации приборов учета потребляемой энергии. За отсутствие пломбы на одном из счетчиков предпринимателю грозил штраф в размере 800 тысяч рублей. Помочь коммерсанту избежать ответственности они решили с помощью взятки, оценив бездействие должностного лица в 300 тысяч рублей. Начальник профильного подразделения ресурсоснабжающей организации согласился на коррупционное предложение.
Его задержали 13 ноября при получении денег от посредников. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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