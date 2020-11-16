



В Волгоградской области объем просроченной задолженности по зарплате на 1 ноября составил 73 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, это самый высокий показатель среди регионов ЮФО. За предыдущий месяц долги по зарплате в Волгоградской области сократились всего на 2,5%.

Второе место в антирейтинге занял Краснодарский край – здесь объем долга составил 61,4 миллиона рублей, на третьем месте Ростовская область – почти 60 миллионов рублей. Только в Адыгее и в Севастополе этот показатель нулевой.

Напомним, Волгоградская область сохраняет лидерство в антирейтинге регионов ЮФО по зарплатным долгам уже несколько месяцев.



