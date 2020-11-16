В Волгограде два корпуса санатория «Ергенинский» отдали под COVID-19

Здравоохранение 16.11.2020 15:44
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16.11.2020 15:44
200 мест для коронавирусных больных выделено в двух корпусах санатория «Ергенинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, с 18 ноября в здравнице, расположенной в Кировском районе, будут лечиться пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания. При ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации на территории области под COVID-19 могут оборудовать и третий корпус учреждения.
В новый стационар поступят выздоравливающие пациенты больницы №4. «Они будут заниматься, в том числе, лечебной физкультурой и другой реабилитацией», - пояснила главврач клинической больницы №11 Наталья Трубина.
Наблюдать за пациентами инфекционного госпиталя при санатории «Ергенинский» будут врачи, медсестры и санитары учреждения, а также медперсонал больницы №11. Сейчас сотрудники проходят инструктаж и обучение по оказанию помощи больным коронавирусом. Занятия проводят врачи больницы №4, которые с февраля 2020 года работают в «красной» зоне.
В настоящее время в регионе развернуто более 8 тысяч инфекционных коек. К началу декабря, согласно поручению губернатора, откроют еще 1000 мест.
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