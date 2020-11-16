Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарства





Подготовить предложения, в том числе по срокам и финансированию, для реализации решения об обеспечении бесплатными лекарствами всех проходящих амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции жителей региона; организовать до 1 декабря работу центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями на базе медорганизаций первичного звена, — эти и другие задачи сегодня на оперативном совещании поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе губернатора Волгоградской области, глава региона отметил, что в Волгоградской области реализуется дополнительный комплекс мер, направленный на сдерживание скорости распространения коронавирусной инфекции, пневмоний и простудных заболеваний. Уже развернуто более восьми тысяч инфекционных коек; для повышения эффективности скорости выявления заболеваний в зависимости от клинических проявлений и возраста заболевших используют различные методы, в том числе компьютерную томографию и ПЦР-тестирование — проведено более 700 тысяч тестов. В соответствии с методическими указаниям Минздрава РФ и полученного опыта корректируются методики лечения.

Сформирован необходимый запас лекарственных препаратов, и он регулярно пополняется. В ежедневном формате ведется мониторинг за выполнением принятых решений и оказанием медицинских услуг в условиях пандемии. Созданы информационные ресурсные центры на базе комитета здравоохранения и Волгоградского медицинского университета, говорится в сообщении пресс-службы.

Находящиеся на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции пациенты из наиболее подверженных заболеванию групп риска — ветераны, пенсионеры, беременные женщины и члены многодетных семей — уже обеспечиваются бесплатными медикаментами. И число получателей таких наборов существенно возрастет: «Необходимо представить предложения по реализации решения по бесплатному обеспечению лекарствами всех жителей, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных, домашних, условиях», — глава региона особенно подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на сроках, а также представить финансовый расчет.

Также перед профильным комитетом администрации Волгоградской области стоит задача до 1 декабря текущего года обеспечить функционирование центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями на базе учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, пояснили в администрации Волгоградской области.



