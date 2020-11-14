Расследования

Житель Волгоградской области избил и покусал жену

Расследования 14.11.2020 13:44
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14.11.2020 13:44


Котовский районный суд рассмотрел дело о семейной ссоре, в результате которой глава семейства побил и покусал супругу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное постановление, за нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших последствий (ст. 6.1.1 КоАП РФ), мужчина оштрафован на 5000 рублей.
В суде установлено, что в результате ссоры он более шести раз ударил женщину кулаком в лицо, а когда она упала, накинулся и стал кусать зубами за шею, руки и ноги. Мужчина признал вину полностью и раскаялся. Потерпевшая на суде не присутствовала, написав заявление с просьбой рассмотрел дело без нее.
Уголовное дело по факту случившегося не возбуждалось. Эксперт квалифицировал полученные женщиной травмы как не причинившие вреда здоровью.

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