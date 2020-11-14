Житель Волгоградской области избил и покусал жену

Расследования 14.11.2020 13:44
0
14.11.2020 13:44
Котовский районный суд рассмотрел дело о семейной ссоре, в результате которой глава семейства побил и покусал супругу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное постановление, за нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших последствий (ст. 6.1.1 КоАП РФ), мужчина оштрафован на 5000 рублей.
В суде установлено, что в результате ссоры он более шести раз ударил женщину кулаком в лицо, а когда она упала, накинулся и стал кусать зубами за шею, руки и ноги. Мужчина признал вину полностью и раскаялся. Потерпевшая на суде не присутствовала, написав заявление с просьбой рассмотрел дело без нее.
Уголовное дело по факту случившегося не возбуждалось. Эксперт квалифицировал полученные женщиной травмы как не причинившие вреда здоровью.
Реклама
Экс-участника «Дома-2» из Волгограда осудили за обман в инстаграм13.11.2020 15:15
Расследования 13.11.2020 15:15
Жительницу Волгограда ждет суд за попытку завладеть квартирой умершей пенсионерки13.11.2020 13:10
Расследования 13.11.2020 13:10
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурента12.11.2020 18:31
Расследования 12.11.2020 18:31
Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн12.11.2020 17:42
Расследования 12.11.2020 17:42
Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионера12.11.2020 16:34
Расследования 12.11.2020 16:34
Молодого отца в Волгоградской области подозревают в причинении вреда младенцу11.11.2020 17:08
Расследования 11.11.2020 17:08
В Волгограде водителя-лихача на "Мерседесе" осудили за гибель троих друзей в ДТП11.11.2020 15:12
Расследования 11.11.2020 15:12
В Волгограде отец и сын ответят за кровавые похождения в новогоднюю ночь11.11.2020 13:52
Расследования 11.11.2020 13:52
Гражданина ФРГ, осужденного за обман ростовского бизнесмена, не выпустили по УДО из колонии под Волгоградом11.11.2020 11:33
Расследования 11.11.2020 11:33
Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о Гитлере10.11.2020 18:16
Расследования 10.11.2020 18:16
В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золоте10.11.2020 14:52
Расследования 10.11.2020 14:52
В Волгограде контрактник получил срок за поножовщину в военной части10.11.2020 09:27
Расследования 10.11.2020 09:27
В Волжском трое рэкетиров пытались отжать бизнес у владельца магазина06.11.2020 17:09
Расследования 06.11.2020 17:09
18 лет колонии получила ревнивая поджигательница дома в Волгоградской области06.11.2020 16:20
Расследования 06.11.2020 16:20
В Волгоградской области будут судить покалечившегося своего сына в пьяной гонке дачника06.11.2020 10:41
Расследования 06.11.2020 10:41
Реклама