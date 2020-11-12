Экология

Под Волгоградом чиновники прозевали образование кладбища стройматериалов в природном парке

Экология 12.11.2020 19:36
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12.11.2020 19:36


Спустя полгода после серии публикаций ИА «Высота 102»  власти отреагировали на сигнал о новом мусорном очаге в природном парке. Огромная свалка строительных отходов выросла за последний год на территории Волго-Ахтубинской поймы при съезде с автодороги «Краснослободск – Средняя Ахтуба» в поселке Маслово. Местные жители с весны фиксировали чуть ли не ежедневный прирост объемов сваленных в заповедной зоне отходов. 

При помощи выброшенных на опушке леса кирпичей, бетонных конструкций, оконных рам, гипсокартона, керамической плитки, линолеума, бытовой техники можно построить и даже обставить мебелью целый дом. Судя по габаритам и весу каждой мусорной кучи – дорогу в лес накатали явно не легковушки,  а большегрузные машины. Пока обитатели поселков Маслово и Бурковского через СМИ били тревогу, привлекая внимание чиновников, свалка продолжала разрастаться. «Под этот объект в пору снова привлекать  и осваивать федеральные средства в рамках нацпроекта «Экология». А можно было и сэкономить деньги, вовремя выставив кордон на въезде в лес», - расстраиваются местные жители. Недавно власти предприняли попытку предотвратить дальнейшее распространение отходов - положили на въезде в лес старый железобетонный столб. Но, остается вопрос - кто уберет накопившиеся там сотни кубометров мусора.

ИА «Высота 102» направило запрос в администрацию Среднеахтубинского района с просьбой прояснить, планирует ли орган местного самоуправления ликвидировать свалку.

В 2019 году в рамках в федерального проекта «Чистая страна» Среднеахтубинском районе ликвидировали 18 свалок, 14 из которых располагались в Волго-Ахтубинской пойме. За год от мусора в муниципальном образовании были освобождены 62 гектара земли.

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