новом мусорном очаге в природном парке

. Огромная свалка строительных отходов выросла за последний год на территории Волго-Ахтубинской поймы при съезде с автодороги «Краснослободск – Средняя Ахтуба» в поселке Маслово. Местные жители

чуть ли не ежедневный прирост объемов сваленных в заповедной зоне отходов.

Спустя полгода после серии публикаций ИА «Высота 102» власти отреагировали на сигнал о