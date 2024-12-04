В Котово мастер «Водоканала» пошел под суд за крупную коммунальную аварию

Экология 04.12.2024 14:43
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04.12.2024 14:43
Прокуратурой Котовского района направлено в суд уголовное дело по обвинению должностного лица МУП «Котово-Водоканал» в халатности. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, поводом для возбуждения дела послужили материалы прокурорской проверки, проведенной в связи с загрязнением реки Малая Казанка канализационными сбросами.
Напомним, эти события произошли в Котово в конце мая 2023 года. В городе коммунальных катастроф в очередной случился засор в системе водоотведения, который устраняли более недели. В итоге фекальные реки затопили часть территории города, проникнув в том числе в подвал здания администрации Котовского района. Жители жаловались на невыносимое зловоние в центре Котово.
Стоки также стали затапливать пойму реки Малая Казанка.
- В ходе расследования было установлено, что ответственное должностное лицо МУП «Котово-Водоканал» с 28 мая по 8 июня при осуществлении работ по ликвидации последствий аварии в канализационном коллекторе в нарушении требований технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации не выполнило мероприятия в виде отведения поступающих сточных вод в обход поврежденного участка, отведения их через аварийный выпуск и водосточную канаву, - пояснили в прокуратуре.
В результате преступного бездействия должностного лица окружающей среде был причинен крупный ущерб на сумму 2 620 800 рублей.
Ранее прокурором района в районный суд было предъявлено исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде, которое рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Решение суда в настоящее время исполнено, ущерб возмещен.
По сведениям информагентства, на скамье подсудимых окажется мастер участка муниципального предприятия.
Однако, как рассказали местные жители, на месте техногенной аварии так и не были проведены работы по рекультивации водоема и почвы.
Между тем, реку Малая Казанка заливают нечистотами уже не в первый раз. В начале лета 2022 года здесь также произошла аварийная ситуация. Место загрязнения обследовали специалисты Росприроднадзора, которые обнаружили излив из колодца ливневой канализации и из подземного колодца на рельеф местности с дальнейшем попаданием в водоем. По результатам проведенных лабораторных измерений было выявлено превышение концентраций загрязняющих веществ в реке по магнию, натрию, меди, нефтепродуктам, сульфат-ионам.
В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководителя муниципального предприятия. Выяснилось, что авария произошла из-за изношенности оборудования, а именно - поломки насоса.
Фото Росприроднадзора и V102.RU
Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»
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