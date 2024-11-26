Площадку для снега за 300 тыс. рублей создали в Калаче-на-Дону

Власти Калача-на-Дону в Волгоградской области организовали в городской черте специальную площадку, куда будет свозиться убранный на улицах снег. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, ранее на территории этого городского поселения не было такого места, что является нарушением законодательства об отходах производства и потребления.

Природоохранный прокурор обратился в Калачевский районный суд, который обязал местные власти создать площадку для хранения убранного с улиц снега. Решение суда было исполнено.

- Органом местного самоуправления проведено обустройство специализированной площадки в черте города Калач-на-Дону с водонепроницаемым покрытием и обваловкой сплошным земляным валом, предотвращающим попадание талых вод на прилегающие территории. Затрачено 300 тысяч рублей, - сообщили в природоохранной прокуратуре.