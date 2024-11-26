Экология

Площадку для снега за 300 тыс. рублей создали в Калаче-на-Дону

Экология 26.11.2024 16:53
0
26.11.2024 16:53


Власти Калача-на-Дону в Волгоградской области организовали в городской черте специальную площадку, куда будет свозиться убранный на улицах снег. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, ранее на территории этого городского поселения не было такого места, что является нарушением законодательства об отходах производства и потребления.

Природоохранный прокурор обратился в Калачевский районный суд, который обязал местные власти создать площадку для хранения убранного с улиц снега. Решение суда было исполнено.

- Органом местного самоуправления проведено обустройство специализированной площадки в черте города Калач-на-Дону с водонепроницаемым покрытием и обваловкой сплошным земляным валом, предотвращающим попадание талых вод на прилегающие территории. Затрачено 300 тысяч рублей, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
25.11.2024 15:15
Экология 25.11.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2024 17:24
Экология 22.11.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2024 07:47
Экология 22.11.2024 07:47
Комментарии

0
Далее
Экология
21.11.2024 11:09
Экология 21.11.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Экология
20.11.2024 13:31
Экология 20.11.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.11.2024 07:19
Экология 17.11.2024 07:19
Комментарии

0
Далее
Экология
16.11.2024 21:35
Экология 16.11.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Экология
13.11.2024 10:28
Экология 13.11.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Экология
08.11.2024 10:48
Экология 08.11.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Экология
08.11.2024 06:31
Экология 08.11.2024 06:31
Комментарии

0
Далее
Экология
06.11.2024 18:35
Экология 06.11.2024 18:35
Комментарии

0
Далее
Экология
05.11.2024 21:25
Экология 05.11.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Экология
01.11.2024 06:38
Экология 01.11.2024 06:38
Комментарии

0
Далее
Экология
31.10.2024 16:55
Экология 31.10.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Экология
30.10.2024 19:01
Экология 30.10.2024 19:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
«Красный Октябрь» отпраздновал 126-летие концертами и чествованием семей заводчанСмотреть фотографии
17:33
Волгоградские ватерполистки в Москве дважды проиграли лидеру чемпионата РоссииСмотреть фотографии
17:10
В Волжском матерям и вдовам передали награды погибших героев СВОСмотреть фотографии
16:53
Площадку для снега за 300 тыс. рублей создали в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
16:25
ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовыхСмотреть фотографии
16:13
Волгоградский боец стал вице-чемпионом мира по смешанным единоборствам ММАСмотреть фотографии
16:04
Суд отправил в СИЗО саратовского стрелка АкопянаСмотреть фотографии
16:02
Бросившая в деревне сына-инвалида волгоградка осуждена за присвоение его выплатСмотреть фотографии
15:43
Чиновники пообещали наказать двоих жителей ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Госавтоинспекция назвала виновника массовой аварии на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Экс-чиновник мэрии Волжского обошелся коммерсанту в 70 тысячСмотреть фотографии
14:54
Зачистят и заменят: в Волгограде потратят миллионы на новогоднее украшение городаСмотреть фотографии
14:46
Предприниматели смогут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» в отделениях банка ВТБСмотреть фотографии
14:15
Волгоградским чиновникам на 15% проиндексируют зарплату с 1 декабряСмотреть фотографии
13:39
В массовом ДТП на трассе Волгоград – Москва один человек погиб, один раненСмотреть фотографии
13:36
«Ротор» отменил развлечения на «Волгоград Арене» в память о Юрии КушнарёвеСмотреть фотографии
13:26
«За ВДВ!»: в Волгограде прошел региональный турнир по панкратиону Смотреть фотографии
13:12
Волгоградский губернатор выразил соболезнования родным Марии ЛиманскойСмотреть фотографии
13:01
Трое парней пострадали во время стрельбы и драки в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области нашли 7 тонн неизвестного молокаСмотреть фотографии
12:01
«Молодое поколение, берегите Родину»: полиция Волгограда опубликовала архивное видео с Марией ЛиманскойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Хирург пообещал переделать многострадальный фонтан «Детский хоровод» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:39
Бочаров одобрил изменения в закон о «Рубеже Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
11:19
Волгоградцы смели с прилавков ювелирку на 3 миллиардаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградец отсидит два года за «хронические» взятки врачу-терапевтуСмотреть фотографии
10:42
Бизнес шаговой доступности: где найти коммерческие помещения с хорошим трафиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В сгоревшем доме под Волгоградом нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
10:37
Ночной гул сирен разбудил жителей юга ВолгоградаСмотреть фотографии
10:27
Определены сроки окончания навигации на ВДСК и шлюзах Волжской ГЭССмотреть фотографии
10:03
Массовые беспорядки со стрельбой сняли очевидцы на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 