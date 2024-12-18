В Волгоградской области внедрят новый способ утилизации биоотходов





В Волгоградской области приведут в соответствии с новыми ветеринарными правилами и федеральным законом порядок утилизации биологических отходов. Как сообщили V102.RU в региональном парламенте, на сегодняшнем заседаниикомитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды под председательством Ирины Соловьевой были рассмотрены также итоги работы муниципалитетов по ликвидации биотермических ям.

В Волгоградской области приведут в соответствии с новыми ветеринарными правилами и федеральным законом порядок утилизации биологических отходов. Как сообщили V102.RU в региональном парламенте, на сегодняшнем заседаниикомитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды под председательством Ирины Соловьевой были рассмотрены также итоги работы муниципалитетов по ликвидации биотермических ям.

В соответствии с новыми требованиями федерального законодательства скотомогильники должны быть ликвидированы до 2030 года, при этом закон запрещает создание новых объектов. А с марта 2025 года полномочия по содержанию и эксплуатации объектов уничтожения биологических отходов передаются специализированным организациям и гражданам, включенным в государственную информационную систему в области ветеринарии. Единственным способом утилизации биологических отходов станет кремация.В Волгоградской области с 2018 года ликвидированы все 35 скотомогильников. В связи с этим региональный комитет ветеринарии разработал проект закона о признании утратившими силу областных нормативных актов. Председатель профильного комитета, руководитель Экологического совета при областном заксобрании Ирина Соловьева обратила внимание присутствующих, что ликвидация биотермических ям является одним из этапов обеспечения экологического благополучия жителей муниципалитетов.- отметила парламентарий.Система безопасного и эффективного управления биологическими отходами создается в регионе в рамках важной национальной цели экологического благополучия, обозначенной главой государства, подчеркнула Ирина Соловьева.В регионе предстоит внедрить специальные установки, которые, во-первых, минимизируют вред, причиняемый окружающей среде, во-вторых, требуют значительно меньших расходов на содержание.– констатировала Ирина Соловьева.