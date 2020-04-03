Под Волгоградом луга из первоцветов утопают в мусорных кучах











Поля из весенних первоцветов в Волго-Ахтубинской пойме едва видны из-за несанкционированных свалок. С потеплением гор мусора в оврагах и ложбинах вдоль трассы «Краснослободск – Волжский» становится все больше, сообщили ИА «Высота 102» местные жители. Одно из излюбленных мест складирования отходов несознательными гражданами - пролесок на границе поселков Маслово и Бурковский. Отходы, как правило, строительные, сюда свозят в промышленных масштабах. Если пройти вглубь дубовой рощи на несколько сотен метров от проезжей части, то можно насчитать с десяток мусорных завалов.





В прошлом году на территории Среднеахтубинского района в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидировали 18 свалок, 14 из которых были расположены в Волго-Ахтубинской поймы. Всего расчистили 62 гектара земли. Но судя по темпам загрязнения природного парка, результаты колоссального труда, выполненного на бюджетные средства, скоро будут совсем не заметны.



