Экология

Под Волгоградом луга из первоцветов утопают в мусорных кучах

Экология 03.04.2020 15:49
0
03.04.2020 15:49




Поля из весенних первоцветов в Волго-Ахтубинской пойме едва видны из-за несанкционированных свалок. С потеплением гор мусора в оврагах и ложбинах вдоль трассы «Краснослободск – Волжский» становится все больше, сообщили ИА «Высота 102» местные жители. Одно из излюбленных мест складирования отходов несознательными гражданами  - пролесок на границе поселков Маслово и Бурковский. Отходы, как правило, строительные, сюда свозят в промышленных масштабах. Если пройти вглубь дубовой рощи на несколько сотен метров от проезжей части, то можно насчитать с десяток мусорных завалов.

В прошлом году на территории Среднеахтубинского района в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидировали 18 свалок, 14 из которых были расположены в Волго-Ахтубинской поймы. Всего расчистили 62 гектара земли. Но судя по темпам загрязнения природного парка, результаты колоссального труда, выполненного на бюджетные средства, скоро будут совсем не заметны.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экология
01.04.2020 10:52
Экология 01.04.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Экология
31.03.2020 11:53
Экология 31.03.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Экология
27.03.2020 15:41
Экология 27.03.2020 15:41
Комментарии

0
Далее
Экология
22.03.2020 10:56
Экология 22.03.2020 10:56
Комментарии

0
Далее
Экология
20.03.2020 15:23
Экология 20.03.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Экология
19.03.2020 15:23
Экология 19.03.2020 15:23
Комментарии 0

0
Далее
Экология
18.03.2020 12:22
Экология 18.03.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Экология
16.03.2020 13:08
Экология 16.03.2020 13:08
Комментарии

0
Далее
Экология
13.03.2020 15:34
Экология 13.03.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Экология
13.03.2020 08:44
Экология 13.03.2020 08:44
Комментарии

0
Далее
Экология
11.03.2020 20:09
Экология 11.03.2020 20:09
Комментарии

0
Далее
Экология
08.03.2020 20:45
Экология 08.03.2020 20:45
Комментарии

0
Далее
Экология
08.03.2020 19:11
Экология 08.03.2020 19:11
Комментарии

0
Далее
Экология
05.03.2020 08:12
Экология 05.03.2020 08:12
Комментарии

0
Далее
Экология
02.03.2020 17:24
Экология 02.03.2020 17:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:34
В Волгоградской области до 1 мая продлен режим самоизоляцииСмотреть фотографии
17:27
Правительство РФ перечислило волгоградским медикам почти 100 миллионов рублей за лечение пациентов с COVID-2019Смотреть фотографии
16:51
Сбербанк в Волгограде провел первую реструктуризацию кредита малого бизнеса в регионе в рамках специальной программы поддержкиСмотреть фотографии
16:36
Житель Волгоградской области устроил стрельбу из автомата у кафеСмотреть фотографии
16:01
Под Волгоградом незаконно продали два здания общежития с жильцамиСмотреть фотографии
15:49
Под Волгоградом луга из первоцветов утопают в мусорных кучахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Афера с военными билетами помогла двоим волжанам отдохнуть на мореСмотреть фотографии
14:46
У осужденного экс-сотрудника жд-станции в Волжском изымают взятку через судСмотреть фотографии
14:09
Волгоградцам не разрешают самоизолироваться в личных автомобиляхСмотреть фотографии
13:43
Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области ждут судыСмотреть фотографии
13:09
Оперативный штаб в Волгограде собрался для уточнения мер борьбы с коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
В Волгограде выписали первую пациентку, излечившуюся от COVID-19Смотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области курьерам сказали дистанцироваться от клиентовСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде еще одну больницу переоборудовали для коронавирусных пациентовСмотреть фотографии
09:39
Жительнице Котово грозит 40-тысячный штраф за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области дорожают «стратегические» крупыСмотреть фотографии
08:59
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родинуСмотреть фотографии
08:27
88-летняя медработник из Волгоградской области: «Я помню эпидемию черной оспы в Советском Союзе. Врачи все делают правильно"Смотреть фотографии
07:26
Центры занятости в Волгоградской области дезинфицируют перед наплывом безработныхСмотреть фотографии
21:17
Глава Роспотребнадзора: «Волгоградская область приблизилась к третьему этапу распространения коронавируса»Смотреть фотографии
19:10
В Волгограде назвали суммы штрафов для нарушителей режима самоизоляцииСмотреть фотографии
18:01
Пик не пройден: Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреляСмотреть фотографии
17:37
Банк «Открытие» отменяет комиссии для предпринимателей за выдачу денег в кассе для выплаты зарплатыСмотреть фотографии
17:30
В Волгоградской области дело о тысячах бутылок с суррогатом дошло до судаСмотреть фотографии
16:53
Чиновники рассказали, сколько парацетамола осталось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:52
В дело о сносе "Соснового бора" в Волгограде вмешалась пандемияСмотреть фотографии
16:33
Потерявшим работу жителям Волгоградской области реструктуризируют долги за ЖКХСмотреть фотографии
16:16
Как коронавирус изменил Волгоград: фоторепортажСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде директор фирмы оставил декретницу без денегСмотреть фотографии
15:38
Россельхозбанк в Волгоградской области поддержит бизнесСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 