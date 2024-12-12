Экология

В Волгограде водитель КАМАЗа заплатит полмиллиона за свалку в лесополосе

Экология 12.12.2024 08:00
0
12.12.2024 08:00


Дзержинский районный суд Волгограда обязал водителя КАМАЗа, который сбросил строительные отходы в лесополосе у Третьей Продольной, выплатить почти 537 тысяч рублей. 

Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в такую сумму был оценен вред, нанесенный почвам в результате несанкционированного сброса мусора с грузовика. 

- По результатам проведенного административного расследования установлен собственник транспортного средства марки КАМАЗ с государственным регистрационным знаком Р 032 ВТ 34, который привлечен к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, - сообщили в управлении.

Нарушителю также было направлено требование о добровольном возмещении причиненного вреда почвам, но этого сделано не было. Тогда природоохранное ведомство обратилось в суд с иском, который был удовлетворен в полном объеме.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
10.12.2024 08:16
Экология 10.12.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2024 12:53
Экология 09.12.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2024 08:35
Экология 09.12.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Экология
06.12.2024 19:44
Экология 06.12.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2024 14:43
Экология 04.12.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Экология
02.12.2024 19:48
Экология 02.12.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Экология
02.12.2024 13:32
Экология 02.12.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Экология
26.11.2024 16:53
Экология 26.11.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Экология
25.11.2024 15:15
Экология 25.11.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2024 17:24
Экология 22.11.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2024 07:47
Экология 22.11.2024 07:47
Комментарии

0
Далее
Экология
21.11.2024 11:09
Экология 21.11.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Экология
20.11.2024 13:31
Экология 20.11.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.11.2024 07:19
Экология 17.11.2024 07:19
Комментарии

0
Далее
Экология
16.11.2024 21:35
Экология 16.11.2024 21:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:55
Силовики арестовали десятки машин на оптовой базе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
МЧС экстренно предупредило волгоградцев о снежном штормеСмотреть фотографии
11:28
Как складывается цена одной поездки? Рассказали в новом для Волгограда сервисе DriveeСмотреть фотографии
11:16
Третья волна: парковку в центре Волгограда сделают платной ещё на 15 улицахСмотреть фотографии
11:02
Цена сливочного масла в Волгограде перевалила за тысячу рублейСмотреть фотографии
10:49
Стали известны подробности гибели женщины от бешенства в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:39
Жители Волгоградской области не устояли перед распродажами в СетиСмотреть фотографии
10:26
Шла на таран? В Волгограде камера засняла, как маршрутка сбила женщину на переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
«Это нелюди!»: волгоградцев потрясла история с отравлением птиц в «Птичьем острове»Смотреть фотографии
10:06
В Волгограде возобновлено движение СТ после поломки вагонаСмотреть фотографии
09:35
РПН: в Волгоградской области от бешенства умер человекСмотреть фотографии
08:40
«А есть ли конец?»: бензин на волгоградских АЗС подорожал на треть рубляСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде водитель КАМАЗа заплатит полмиллиона за свалку в лесополосеСмотреть фотографии
07:55
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 56-летнего добровольцаСмотреть фотографии
21:53
В приюте «Птичий остров» в Волгограде отравили аиста и чаекСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Стали известны даты проведения ОГЭ в 2025 годуСмотреть фотографии
21:23
В Волжском завершили ремонт второго мостаСмотреть фотографии
20:28
Сотрудника облкомприроды оштрафовали на 5 тысяч из-за жалобы жителяСмотреть фотографии
19:46
В хуторе Волгоградской области пожар уничтожил дом многодетной семьиСмотреть фотографии
19:15
Волгоградская гандболистка Оксана Колодяжная вернулась в «Динамо-Синару»Смотреть фотографии
18:35
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО младшим сержантомСмотреть фотографии
17:40
Глава Еланского района Литвинов задержан по подозрению в коррупцииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Двое человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области умерла 101-летняя участница Сталинградской битвыСмотреть фотографии
16:43
Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ на 2025 годуСмотреть фотографии
16:30
На юге Волгограда в заброшке нашли скелет женщиныСмотреть фотографии
15:55
Мастера «Волгоградгоргаз» осудили на условный срок за гибель подросткаСмотреть фотографии
15:35
Волжанина лишили прав за вождение самоката под градусомСмотреть фотографии
15:20
Волгоградская облдума закупает мебель на 2,2 млнСмотреть фотографии
15:09
Зелёный щит ЕвроХим-ВолгаКалия: сотрудники Гремячинского ГОКа высадили саженцы вязаСмотреть фотографии
 