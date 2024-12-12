В Волгограде водитель КАМАЗа заплатит полмиллиона за свалку в лесополосе

Дзержинский районный суд Волгограда обязал водителя КАМАЗа, который сбросил строительные отходы в лесополосе у Третьей Продольной, выплатить почти 537 тысяч рублей.

Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в такую сумму был оценен вред, нанесенный почвам в результате несанкционированного сброса мусора с грузовика.

- По результатам проведенного административного расследования установлен собственник транспортного средства марки КАМАЗ с государственным регистрационным знаком Р 032 ВТ 34, который привлечен к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, - сообщили в управлении.

Нарушителю также было направлено требование о добровольном возмещении причиненного вреда почвам, но этого сделано не было. Тогда природоохранное ведомство обратилось в суд с иском, который был удовлетворен в полном объеме.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора