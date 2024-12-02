Экология

В Волго-Ахтубинской пойме построили 74 ВПС

Экология 02.12.2024 19:48
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02.12.2024 19:48


В Волго-Ахтубинской пойме завершено строительство сети  из 74 водопропускных сооружений. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды. Эти объекты  не только обеспечат транзит воды по всей пойме, но и помогут предотвратить ее отток после завершения паводка.

Гидросооружения рассчитаны на пропуск паводковых вод в необходимом для заполнения ериков и озер объеме. Для этого вместо труб небольшого диаметра установлены водовыпуски большой проходимости. Также сооружения оборудованы затворами, которые препятствуют быстрому оттоку воды и помогают пополнению подземных водоносных горизонтов.

Это  позволит повысить уровень воды в колодцах и скважинах и улучшит качество жизни населения Среднеахтубинского района, а также дачников и туристов, говорится в заявлении  комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Строительство ВПС продолжится в пойме и в следующем году, но уже в рамках нового федерального проекта «Вода России». Запланировано возведение 64 таких объектов.

Фото: Облокомприроды t.me

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