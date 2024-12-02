В Волго-Ахтубинской пойме построили 74 ВПС

В Волго-Ахтубинской пойме завершено строительство сети из 74 водопропускных сооружений. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды. Эти объекты не только обеспечат транзит воды по всей пойме, но и помогут предотвратить ее отток после завершения паводка.
Гидросооружения рассчитаны на пропуск паводковых вод в необходимом для заполнения ериков и озер объеме. Для этого вместо труб небольшого диаметра установлены водовыпуски большой проходимости. Также сооружения оборудованы затворами, которые препятствуют быстрому оттоку воды и помогают пополнению подземных водоносных горизонтов.
Это позволит повысить уровень воды в колодцах и скважинах и улучшит качество жизни населения Среднеахтубинского района, а также дачников и туристов, говорится в заявлении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Строительство ВПС продолжится в пойме и в следующем году, но уже в рамках нового федерального проекта «Вода России». Запланировано возведение 64 таких объектов.
Фото: Облокомприроды t.me