



По результатам проверки Росприроднадзора суд заставил администрацию рабочего поселка Елань Волгоградской области взять на баланс токсичные пруды-накопители неподалеку от местного маслосыркомбината. Как сообщает ИА «Высота 102», в почве во время выездной проверки специалистами был обнаружен целый ряд загрязняющих веществ. Установленный вред уже оценивается в 3,5 млн рублей.

Как ранее сообщалось, Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора было возбуждено дело после публикации ИА «Высота 102». С жалобой на пруды-накопители, расположенные в непосредственной близости с градообразующим предприятием Елани — Еланским маслосыркомбинатом, в редакцию информагентства обратилась местная жительница Марина Самойлова.

– Инспекторы управления оперативно выехали на место и после проведенного осмотра, вблизи территории ОАО «Еланского маслосыркомбината» обнаружили оградительный вал (пруды-накопители) на земельном участке в кадастровом квартале 34:06:250002, – сообщили в РПН сегодня, 9 декабря. – В ходе обследования совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб почвы на площади 320 квадратных метров, вблизи данных прудов накопителей. По результатам исследований выявлены превышения по ряду загрязняющих веществ: натрий, нефтепродукты, массовая концентрация водорастворимых форм сульфат-иона, массовая концентрация водорастворимых форм хлорид-иона.





Природоохранным ведомством возбуждено уголовное дело.

– Установлено, что ответственным лицом является администрация р.п. Елань Волгоградской области. Кроме того, Еланский районный суд Волгоградской области по иску прокурора района принял решение о понуждении администрации района поставить на баланс пруды–накопители, — уточнили в управлении РПН.

Взыскание вреда находится на контроле ведомства.





Напомним, журналисты «Высоты 102» в 2016 году освещали проблему жителей поселка Большой Морец Еланского района, забивших тревогу из-за бесконтрольного слива отходов в пруды-накопители, расположенные примерно в двух километрах от населенного пункта. Люди жаловались на нестерпимые зловонные запахи. Эксперты центрального штаба ОНФ и активисты реготделения, посетившие район с проверкой, выяснили, что опасения жителей действительно имеют под собой основу.

Бывший в то время главой района Александр Носов, ныне занявший должность председателя контрольно-счетной палаты Волгоградской области, тогда пояснял, что пруды-накопители, находившиеся ранее на балансе обанкротившегося мясокомбината, являются бесхозными уже более 10 лет. Долгое время сюда сливал отходы производства Еланский маслосыркомбинат, а часть бытовых стоков попадала из канализации поселка. На тот момент обильные осадки чуть не привели к разливу зловонной жидкости из отстойников, которая могла попасть в реку Терса.

В ту пору член ревизионной комиссии реготделения ОНФ Константин Глушенок дал всем понять, что глава района пообещал представителям народного фронта принять на баланс бесхозные пруды. Маслосыркомбинату рекомендовали прекратить сброс стоков в накопители, а также рассмотреть техническую возможность о переходе на замкнутый цикл производства, чтобы избежать ущерба окружающей среде.

Впрочем, вскоре состоялись выборы в Госдуму и Носов перешел на новую работу, оставив Еланский район. Пруды тем временем никуда не исчезли, а только расширились по площади.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»