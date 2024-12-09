Экология

Администрацию Елани заставили взять на баланс токсичные пруды-накопители

Экология 09.12.2024 12:53
0
09.12.2024 12:53


По результатам проверки Росприроднадзора суд заставил администрацию рабочего поселка Елань Волгоградской области взять на баланс токсичные пруды-накопители неподалеку от местного маслосыркомбината. Как сообщает ИА «Высота 102», в почве во время выездной проверки специалистами был обнаружен целый ряд загрязняющих веществ. Установленный вред уже оценивается в 3,5 млн рублей. 

Как ранее сообщалось, Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора было возбуждено дело после публикации ИА «Высота 102». С жалобой на пруды-накопители, расположенные в непосредственной близости с градообразующим предприятием Елани — Еланским маслосыркомбинатом, в редакцию информагентства обратилась местная жительница Марина Самойлова. 

– Инспекторы управления оперативно выехали на место и после проведенного осмотра, вблизи территории ОАО «Еланского маслосыркомбината» обнаружили оградительный вал (пруды-накопители) на земельном участке в кадастровом квартале 34:06:250002, – сообщили в РПН сегодня, 9 декабря. – В ходе обследования совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб  почвы на площади 320 квадратных метров, вблизи данных прудов накопителей. По результатам исследований выявлены превышения по ряду загрязняющих веществ: натрий, нефтепродукты, массовая концентрация водорастворимых форм сульфат-иона, массовая концентрация водорастворимых форм хлорид-иона.


Природоохранным ведомством возбуждено уголовное дело.  

– Установлено, что ответственным лицом является администрация р.п. Елань Волгоградской области. Кроме того, Еланский районный суд Волгоградской области по иску прокурора района принял решение о понуждении администрации района поставить на баланс пруды–накопители, — уточнили в управлении РПН. 

Взыскание вреда находится на контроле ведомства.


Напомним, журналисты «Высоты 102» в 2016 году освещали проблему жителей поселка Большой Морец Еланского района, забивших тревогу из-за бесконтрольного слива отходов в пруды-накопители, расположенные примерно в двух километрах от населенного пункта. Люди жаловались на нестерпимые зловонные запахи. Эксперты центрального штаба ОНФ и активисты реготделения, посетившие район с проверкой, выяснили, что опасения жителей действительно имеют под собой основу.  

Бывший в то время главой района Александр Носов, ныне занявший должность председателя контрольно-счетной палаты Волгоградской области, тогда пояснял, что пруды-накопители, находившиеся ранее на балансе обанкротившегося мясокомбината, являются бесхозными уже более 10 лет. Долгое время сюда сливал отходы производства Еланский маслосыркомбинат, а часть бытовых стоков попадала из канализации поселка. На тот момент обильные осадки чуть не привели к разливу зловонной жидкости из отстойников, которая могла попасть в реку Терса. 

В ту пору член ревизионной комиссии реготделения ОНФ Константин Глушенок дал всем понять, что глава района пообещал представителям народного фронта принять на баланс бесхозные пруды. Маслосыркомбинату рекомендовали прекратить сброс стоков в накопители, а также рассмотреть техническую возможность о переходе на замкнутый цикл производства, чтобы избежать ущерба окружающей среде.

Впрочем, вскоре состоялись выборы в Госдуму и Носов перешел на новую работу, оставив Еланский район. Пруды тем временем никуда не исчезли, а только расширились по площади.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
09.12.2024 08:35
Экология 09.12.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Экология
06.12.2024 19:44
Экология 06.12.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2024 14:43
Экология 04.12.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Экология
02.12.2024 19:48
Экология 02.12.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Экология
02.12.2024 13:32
Экология 02.12.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Экология
26.11.2024 16:53
Экология 26.11.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Экология
25.11.2024 15:15
Экология 25.11.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2024 17:24
Экология 22.11.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2024 07:47
Экология 22.11.2024 07:47
Комментарии

0
Далее
Экология
21.11.2024 11:09
Экология 21.11.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Экология
20.11.2024 13:31
Экология 20.11.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.11.2024 07:19
Экология 17.11.2024 07:19
Комментарии

0
Далее
Экология
16.11.2024 21:35
Экология 16.11.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Экология
13.11.2024 10:28
Экология 13.11.2024 10:28
Комментарии

0
Далее
Экология
08.11.2024 10:48
Экология 08.11.2024 10:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:53
Администрацию Елани заставили взять на баланс токсичные пруды-накопителиСмотреть фотографии
12:31
Соцсети: в Волжском цыган угрожал убийством участнику СВОСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде 5-летний ребенок несколько дней провел рядом с разлагающимся трупом материСмотреть фотографии
11:57
В Госдуме планируют ввести штрафы за продажу энергетиков детямСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде возведут первый надземный переход с лифтомСмотреть фотографии
10:22
«Единая Россия» расширила народную программу, включив в нее положения 19 новых нацпроектовСмотреть фотографии
10:21
В Котово три многоэтажки остались без тепла в морозную ночьСмотреть фотографии
09:53
Волгоград последний раз в 2024 году стал СталинградомСмотреть фотографии
09:33
Волгоградка на Hyundai Solaris протаранила заборСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде УФСБ штурмом взяло набитый наркотиками домСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
Чиновники незаконно отдали коммерсантам 2 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
08:21
ФСБ перечислила слова, которые выдают телефонных мошенниковСмотреть фотографии
08:17
На юге Волгограда ночью гудели сиреныСмотреть фотографии
07:53
«Кто не согласен – ищите работу»: чиновникам пригрозили увольнением за новогодние корпоративыСмотреть фотографии
07:35
Температурный скачок ожидается в Волгограде и области на новой неделеСмотреть фотографии
21:15
Под Волгоградом на саратовской трассе фура столкнулась с иномаркойСмотреть фотографии
20:45
Волгоградские волейболистки победно выступили в домашнем туре Высшей лиги «Б»Смотреть фотографии
20:25
В Волгограде неожиданно подешевела хурмаСмотреть фотографии
19:33
В ФАС уличили мэрию Волгограда в дискриминации малого бизнесаСмотреть фотографии
18:36
СК России возбудил уголовное дело из-за травмирования ребёнка в волгоградском ТРЦСмотреть фотографии
17:31
Владимир Путин наградил четверых волгоградцев медалями и орденамиСмотреть фотографии
17:01
«Ребёнок разрывается между школой и секциями»: волгоградские учителя — о возможном сокращении нагрузки на детейСмотреть фотографии
16:30
«Движение вверх» шагает по районам: в Михайловке прошел детский баскетбольный турнирСмотреть фотографии
15:15
Под Волгоградом проломленная голова грозит меломану 10-летним заключениемСмотреть фотографии
14:11
Волжане доставили для разведчиков в ДНР гуманитарную помощьСмотреть фотографии
13:23
«Последнее отнимают»: в Волжском жильцам аварийного МКД власти предложили найти десятки миллионов на сносСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде погоде назло открылись снежные горкиСмотреть фотографии
12:20
Волгоградец через суд обязал чиновников обустроить 23 остановкиСмотреть фотографии
11:05
В Госдуме хотят спасти пчёл от вымирания с помощью химического манёвраСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом подросток на «десятке» протаранил пост ДПССмотреть фотографии
 