Экология

Пугающими темпами растет строительная свалка в природном парке под Волгоградом

Экология 28.09.2020 20:44
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28.09.2020 20:44


Устрашающий вид приобретает территория Волго-Ахтубинской поймы вблизи поселков Бурковский и Маслово. Давно пристреленное водителями грузовиков пролесок, окруженный дубами и осинами,  превратился в место свалки строительных отходов, сообщает ИА «Высота 102». 

Фото и видеосвидетельства безобразия, которое творится в природном парке, информагентство публиковало еще в апреле. С тех пор, мусорных гор в этом месте стало больше в разы. Старые оконные блоки, гипсокартон, кирпичи, бытовая техника и даже железобетонные плиты – мусор сюда свозят тоннами.

В прошлом году на территории Среднеахтубинского района в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидировали 18 свалок, 14 из которых были расположены в Волго-Ахтубинской поймы. Всего расчистили 62 гектара земли.

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