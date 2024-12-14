В Волгоградской области за 6 лет расчистили 188 км ериков и озер





В Волго-Ахтубинской пойме успешно завершили работы по расчистке озер и ериков. За шесть лет на территории поймы было восстановлены 1240 га водных объектов и расчищены 188 км ериков и озер, что на 50 километров больше, чем было запланировано.

По данным регионального комитета природы, реабилитационные мероприятия коснулись 93 пойменных объектов. В ходе масштабного проекта по восстановлению поймы, стартовавшем в 2016 году, были проведены работы по извлечению из русел донных отложений, мусора, сухостоя, высадке по берегам деревьев и кустарников. Также были построены 74 водопропускных сооружения.

Благодаря системной работе по восстановлению оптимального режима питания пойменных объектов уровень обводненности поймы в межпаводковый период вырос вдвое - с 40% до 85%. Это привело к значительному улучшению экологического состояния ериков и озер, что поспособствовало восполнению биоразнообразия, уменьшило вероятность возникновения из-за обмеления заморных явлений, а также повысило качество жизни местного населения.

Отметим, что по завершению нацпроекта Экология» работы по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы не завершатся. Нижне-Волжским бассейновым управлением согласовано включение на ближайшие 3 года мероприятий по восстановлению еще 17 пойменных объектов в рамках нового федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Также планируется возведение комплекса сооружений для дополнительного обводнения поймы, включающего обводной канал, ГЭС, плотины и другие гидротехнические объекты.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»