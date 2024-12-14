Экология

В Волгоградской области за 6 лет расчистили 188 км ериков и озер

Экология 14.12.2024 12:21
0
14.12.2024 12:21


В Волго-Ахтубинской пойме успешно завершили работы по расчистке озер и ериков. За шесть лет на территории поймы было восстановлены 1240 га водных объектов и расчищены 188 км ериков и озер, что на 50 километров больше, чем было запланировано. 

По данным регионального комитета природы, реабилитационные мероприятия коснулись 93 пойменных объектов. В ходе масштабного проекта по восстановлению поймы, стартовавшем в 2016 году, были проведены работы по извлечению из русел донных отложений, мусора, сухостоя, высадке по берегам деревьев и кустарников. Также были построены 74 водопропускных сооружения.

Благодаря системной работе по восстановлению оптимального режима питания пойменных объектов уровень обводненности поймы в межпаводковый период вырос вдвое - с 40% до 85%. Это привело к значительному улучшению экологического состояния ериков и озер, что поспособствовало восполнению биоразнообразия, уменьшило вероятность возникновения из-за обмеления заморных явлений, а также повысило качество жизни местного населения.

Отметим, что по завершению нацпроекта Экология» работы по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы не завершатся. Нижне-Волжским бассейновым управлением согласовано включение на ближайшие 3 года мероприятий по восстановлению еще 17 пойменных объектов в рамках нового федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». 

Также планируется возведение комплекса сооружений  для дополнительного обводнения поймы, включающего обводной канал, ГЭС, плотины и другие гидротехнические объекты. 

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
12.12.2024 19:20
Экология 12.12.2024 19:20
Комментарии

0
Далее
Экология
12.12.2024 08:00
Экология 12.12.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2024 08:16
Экология 10.12.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2024 12:53
Экология 09.12.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2024 08:35
Экология 09.12.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Экология
06.12.2024 19:44
Экология 06.12.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2024 14:43
Экология 04.12.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Экология
02.12.2024 19:48
Экология 02.12.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Экология
02.12.2024 13:32
Экология 02.12.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Экология
26.11.2024 16:53
Экология 26.11.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Экология
25.11.2024 15:15
Экология 25.11.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2024 17:24
Экология 22.11.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Экология
22.11.2024 07:47
Экология 22.11.2024 07:47
Комментарии

0
Далее
Экология
21.11.2024 11:09
Экология 21.11.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Экология
20.11.2024 13:31
Экология 20.11.2024 13:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:52
В Камышине школьница попала под колеса «Гранты»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
В России хотят запретить скидки на алкогольСмотреть фотографии
15:31
В хуторе под Волгоградом спасли замерзающего лебедяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
«Это собака одного хозяина»: как живёт волгоградский «Хатико», пять дней не уходивший с места ДТПСмотреть фотографии
14:17
В военной части под Волгоградом открыли мемориал участникам СВОСмотреть фотографии
13:44
На трассах Волгоградской области в непогоду дежурят 239 спецмашинСмотреть фотографии
13:01
В Волжском фестиваль собрал моржей со всей РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области за 6 лет расчистили 188 км ериков и озерСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области похитителю пчел грозит 5 лет колонииСмотреть фотографии
11:11
На севере Волгограда иномарка сбила мужчину на переходеСмотреть фотографии
10:44
Владимир Путин назначил в Волгоградской области двух новых судейСмотреть фотографии
10:09
Митрополит восхвалил губернатора Бочарова и призвал волгоградцев оторваться от соцсетейСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области «Ниву» зажало между фурой и маршруткой: двое в больницеСмотреть фотографии
08:41
В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию на день рожденияСмотреть фотографии
08:00
Мороз до -15 пообещали синоптики в выходные в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
«Учатся в три смены»: жители Городища просят построить новую школу из-за переполненности старыхСмотреть фотографии
21:31
Волгоградцы в ночь на 14 декабря увидят пик разноцветного звездопадаСмотреть фотографии
21:06
РКН заблокировал доступ к ViberСмотреть фотографии
20:39
Работникам госучреждений Волгоградской области в 2025 году дважды проиндексируют окладыСмотреть фотографии
20:14
Россияне направили уже полмиллиона вопросов на прямую линию с ПутинымСмотреть фотографии
19:42
«Он здесь один остался»: под Волгоградом в хуторе Ветютнев погибает лебедьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Третий пошел: в Волгоградской области после ареста двух чиновников взяли под стражу бизнесменаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Волгоградским чиновникам суд не дал заработать на КубеСмотреть фотографии
18:16
В Волжском арестован жилец общежития за угрозы убийством участнику СВОСмотреть фотографии
17:29
Смотрим, как припорошился Волгоград: фото после первого снегаСмотреть фотографии
16:57
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяцаСмотреть фотографии
16:53
Более 4 тонн сомнительной рыбы изъяли из оборота в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области введены ограничения на работу мигрантов: какие сферы будут под запретом в 2025 годуСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде прокуратура вернула «к станку» забывшую про дом УКСмотреть фотографии
16:05
Арестованного главу района Волгоградской области заменил его замСмотреть фотографии
 