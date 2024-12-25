Экология

Бочаров призвал сменить тактику борьбы с мусором в регионе

Экология 25.12.2024 14:52
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25.12.2024 14:52


Проблемы в сфере обращения с отходами и рост объемов мусора в Волгоградской области, обсудил сегодня, 25 декабря, губернатор Андрей Бочаров с профильными специалистами и представителями регионального оператора по обращению с ТКО, передает V102.RU со ссылкой на обладминистрацию.

- Объективное увеличение объема отходов и их негативное воздействие на окружающую среду, большое количество проблемных вопросов в сфере обращения с ТКО требуют от всех нас — органов власти, органов местного самоуправления, коммунальных операторов, жителей, предприятий и организаций грамотного профессионального подхода и ответственного отношения к системному решению задач, - сказал в своем выступлении Бочаров, обратив внимание на проблему накопления строительных отходов. - Мы постоянно с этим сталкиваемся при реализации практически всех инвестиционных проектов: все площадки замусорены и, прежде чем начать работы, мы тратим огромное количество времени и средств, чтобы вывезти строительные отходы.


Глава региона призвал усилить борьбу с мусором и повысить эффективность этой работы, опираясь на данные, полученные в ходе «четкого мониторинга и анализа текущей ситуации». Также глава региона указал на необходимость привлечения инвестиций в эту сферу, использования прозрачной системы контроля и повышения уровня ответственности за допущенные нарушения. 

По его словам, эффективное управление отходами производства и потребления положительно скажется на экологической ситуации и социально-экономическом развитии муниципальных образований и Волгоградской области в целом.

- На текущий момент в Волгоградской области уже создана и действует инфраструктура для сбора, вывоза, размещения и сортировки отходов, однако пока еще наиболее сложными остаются вопросы их переработки и утилизации. При этом хотел бы отметить, что остается еще очень много вопросов и нареканий со стороны жителей Волгоградской области к качеству сбора и вывоза, размещения отходов, к содержанию самих площадок накопления ТКО, - сказал губернатор.

Андрей Бочаров предложил не откладывать эти вопросы на потом, а обсудить их уже сегодня и наметить планы по их решению.

Фото: архив V102.RU / администрация Волгоградской области

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