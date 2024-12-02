Экология

Две эпичные свалки около ж/д обнаружили в Волгограде

Экология 02.12.2024 13:32
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02.12.2024 13:32


Две несанкционированные свалки бытовых отходов вблизи железной дороги выявили в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, огромные кучи бытового мусора обнаружили на территории поселков Гумрак и Горьковский. Отходы сваливали в полосе отвода вдоль железной дороги и прилегающей к ней территории на участке Волгоград-1-Гумрак-им. М.Горького-Сарепта. 
Подобные мусоронакопители представляют угрозу безопасности движения поездов, отметили в ведомстве. По итогам рейда, в котором принимали участие и местные чиновники, были разработаны мероприятия по ликвидации данных свалок. 
Всего с  начала 2024 года в полосе отвода железной дороги в Волгоградской области было выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных свалок различного мусора. В процессе очистки территории вывезено около 1 тонны твердых коммунальных отходов, спилов деревьев и строительного мусора.

Фото Приволжской железной дороги

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