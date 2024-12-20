Экология

Водителю грузовика выставили счёт на 338 тысяч за кучу мусора в Волгограде

Экология 20.12.2024 07:56
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20.12.2024 07:56


Ворошиловский районный суд Волгограда постановил взыскать с водителя грузовика, который сбросил на почву кучу строительных отходов, 338 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в такую сумму был оценен вред, причиненный почвам.

Нарушитель вывалил отходы на землю в Ворошиловском районе на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Орская. 

- Выявлен факт захламления почвы отходами производства и потребления, преимущественно строительным мусором, содержащим включения асфальта, шифера, металлической проволоки, камней, древесины, резины и шлака. Отходы сброшены в виде отдельной кучи (бурта), непосредственно на почву, - сообщили в управлении.


О данном факте в природоохранное ведомство сообщил местный житель. Он также представил фото и видеодоказательства. Должностные лица управления с привлечением специалистов ЦЛАТИ по Волгоградской области провели выездное обследование, в ходе которого информация подтвердилась. Собственника грузового автомобиля установили – это физическое лицо. Нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа, который он оплатил. Однако вред почвам мужчина добровольно возмещать отказался, поэтому был подан иск в суд. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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