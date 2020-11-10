Бывший заместитель декана вуза в Волжском осуждена за взятки

Борьба с коррупцией 10.11.2020 12:11
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10.11.2020 12:11
Наказание в виде крупного штрафа назначено бывшему заместителю декана одного из факультетов Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщину признали виновной в получении взятки от студентов.
Волжским городским судом установлено, что 46-летняя сотрудница вуза в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года получила от двух студентов в общей сумме 49 тысяч рублей за оказание содействия в выставлении им положительных оценок по зачетам и экзаменам без фактической проверки уровня знаний и освоения учебной программы. За два эпизода получение взятки подсудимой назначен штраф в доход государства в размере 600 тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 4 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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