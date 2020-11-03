В Волгограде умерла жертва аварии с участием водителя Погосяна

Расследования 03.11.2020 11:57
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03.11.2020 11:57
49-летняя Л. П. умерла после ДТП, произошедшего 26 октября в Дзержинском районе Волгограда. Скончалась она в больнице СМП №25 накануне, сообщает ИА «Высота 102».
По сводкам регионального ГУ МВД России, женщину на пешеходном переходе сбил 32-летний водитель, который управлял автомашиной «Форд С-МАХ», выезжая с прилегающей территории дома №181 по улице Исторической в сторону р.п. Городище. Автомобилист по имени Артур Погосян ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП Л.П. получила закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас тело направлено на судмедэкспертизу. После того, как результаты поступят в полицию, будет принято процессуальное решение. Артур Погосян может стать фигурантом уголовного дела.
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