В Волгоградской области мать троих погибших детей отправили в колонию

Расследования 02.11.2020 12:39
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02.11.2020 12:39
45-летняя жительница Ольховского района осуждена за смерть своих детей. Трагедия случилась 22 августа 2018 года. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фроловский городской суд приговорил женщину к наказанию в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ранее данное уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Однако по инициативе прокуратуры решение было отменено судом апелляционной инстанции и в настоящее время по уголовному делу вынесен обвинительный приговор.
В судебном заседании установлено, что подсудимая, являясь матерью 12-летнего мальчика и двоих 11-летних братьев-близнецов, страдавших психическим расстройством, днем ушла из дома.
Через некоторое в доме произошло возгорание, в результате которого оставшиеся без присмотра дети погибли от отравления угарным газом.
Уголовное дело расследовалось Иловлинским межрайонным СО СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в содеянном женщина полностью признала.
Приговор в законную силу не вступил.
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