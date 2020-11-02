В Волгоградской области мать троих погибших детей отправили в колонию









45-летняя жительница Ольховского района осуждена за смерть своих детей. Трагедия случилась 22 августа 2018 года. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фроловский городской суд приговорил женщину к наказанию в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ранее данное уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Однако по инициативе прокуратуры решение было отменено судом апелляционной инстанции и в настоящее время по уголовному делу вынесен обвинительный приговор.

В судебном заседании установлено, что подсудимая, являясь матерью 12-летнего мальчика и двоих 11-летних братьев-близнецов, страдавших психическим расстройством, днем ушла из дома.

Через некоторое в доме произошло возгорание, в результате которого оставшиеся без присмотра дети погибли от отравления угарным газом.

Уголовное дело расследовалось Иловлинским межрайонным СО СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в содеянном женщина полностью признала.





Приговор в законную силу не вступил.



