Лекарств нет, но вы держитесь: больным волгоградцам предлагают ждать поставок в аптеки











Проблему с отсутствием в аптеках лекарств для лечения коронавируса и пневмонии прокомментировали сегодня в облздраве. Как заявила на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова, в настоящее время совместно с Росздравнадзором прорабатывается вопрос с обеспечением препаратами розничных сетей и ежедневно ведется поиск поставщиков.

«Мы над этой проблемой работаем уже не первую неделю. Есть ряд проблем за пределами нашего региона. Не все сложности мы можем преодолеть. Иногда достаточно сложно найти препараты для сети. Но определенный ассортимент препаратов в регион доставить удается», - объясняет Гаврилова.

По словам чиновницы, возникшая на федеральном уровне техническая проблема с маркировкой лекарств проработана Правительством России. «Я понимаю, что каждый день в этой ситуации дорог. Но мы стараемся, чтобы лекарства в аптеки все-таки поступили», - говорит Марина Гаврилова.

В аптеках Волгограда и области в последние дни практически невозможно найти медикаменты, которые назначают больным коронавирусом. Это антибиотики, противовирусные препараты и даже физраствор для инъекций. В редакцию ИА «Высота 102» сегодня обратилась жительница Николаевки, которая объехала 8 аптек в райцентре, побывала с этой же целью в Волгограде, но так и не смогла купить лекарства для своей 85-летней мамы. У пожилой женщины, которой врачи предлагают лечиться дома, диагностирован коронавирус и пневмония. Корреспондент информагентства спросил у замглавы облздрава, что посоветовать читательнице.

«Оптимально такой вопрос решать с доктором. Если это пневмония, и коронавирус, то тут первый вопрос – не нужно ли госпитализировать пациента. По Николаевскому району ситуацию с аптеками постараемся проработать. Я понимаю, что это повсеместно. Но есть ряд вопросов, которые находятся вне компетенции комитета здравоохранения», - пояснила Гаврилова.

На складах ГУП «Волгофарм», по словам зампредседателя облздрава, есть существенный ассортимент препаратов для лечения COVID-19 . «Их сейчас проводят через систему маркировки. Как только этот процесс будет закончен, а он идет в ускоренном режиме, то лекарства будут выданы в сеть и жители смогут их купить», - заключила Марина Гаврилова.



