



В посёлке Октябрьский Волгоградской области региональные власти привели в порядок подъездную дорогу от региональной трассы «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» к местному элеватору. В новый асфальт приоделся участок протяжённостью 2,7 километра.

- Специалисты подрядной организации привели в нормативное состояние дорожное полотно, выполнили ремонт примыканий к автодороге, а также укрепили обочины, установили знаки и нанесли разметку. Ремонт дорожного объекта, обеспечивающего проезд к элеватору, крайне важен в условиях продолжающейся уборочной страды и наполнения хранилищ Волгоградской области зерновыми культурами, - уточнили в облкомдортрансе.

Отметим, по данным властей, в 2026 году запланировано обновление 255 км автодорог, а в целом с 2014 года в порядок приведено 5,1 тыс. км магистралей.

Фото: администрация Волгоградской области