Для болельщиков «Ротора» предоставят две электрички 24 августа

Дополнительные рейсы волгоградских электричек для футбольных болельщиков назначены на 24 августа, в день очередного домашнего матча «Ротора». Как сообщили в Приволжской железной дороге, после игры с «Нефтехимиком» зрители Волгоград Арены получат возможность добраться домой на электричках, которые пойдут в сторону Красноармейского района и Волжского.