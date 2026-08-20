Для болельщиков «Ротора» предоставят две электрички 24 августа

Дополнительные рейсы волгоградских электричек для футбольных болельщиков назначены на 24 августа, в день очередного домашнего матча «Ротора». Как сообщили в Приволжской железной дороге, после игры с «Нефтехимиком» зрители Волгоград Арены получат возможность добраться домой на электричках, которые пойдут в сторону Красноармейского района и Волжского.
Расписание:
- Электропоезд №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 21:03, с нижней платформы Мамаева кургана – в 21:10, прибудет на ст. Шпалопропитка в 22:16;
- Пригородный поезд №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 21:13, с верхней платформы Мамаева кургана – в 21:19, прибудет на ст. Волжский в 22:04.
Фото Приволжской железной дороги