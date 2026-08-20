



Сотрудники Сочинского национального парка во время планового обследования горного массива Хунагет на высоте 276 метров обнаружили остатки неизвестного ранее плиточного мегалита. Как сообщает ИА «Живая Кубань», находка относится к редчайшему типу сооружений – так называемым ложнопортальным дольменам. Всего в мире известно около 30 таких памятников.

В пресс-службе нацпарка рассказали, что дольмен сохранился не в первозданном виде – он представляет собой развал массивных плит. По всей видимости, сооружение было разрушено в прошлом веке во время хозяйственного освоения территории, когда здесь работал трактор.

Несмотря на это, учёным удалось идентифицировать ключевые элементы конструкции. Среди них – плита перекрытия размером 2,85 на 3,1 метра и толщиной 0,6 метра с характерными закруглёнными углами. Также сохранилась плита главного фасада шириной 2,27 метра, правда, её нижняя часть оказалась сколотой.

Особую ценность находке придаёт вырезанная на фасадной плите выпуклость – так называемая ложная втулка диаметром 35 см и высотой 13 см. И это большая редкость: из 31 известного на сегодняшний день плиточного ложнопортального дольмена лишь 8 имеют подобный элемент.

Главная архитектурная особенность таких мегалитов в том, что настоящий вход располагался в задней или боковой плите, тогда как на фасаде оформлялся лишь символический, ложный проём. Эта деталь отсылает к древнеегипетским гробницам-мастабам, где также использовались ложные двери. Считалось, что через них душа умершего могла покидать гробницу и принимать подношения, оставленные перед этим символическим порталом. Таким образом, находка в Сочи не только проливает свет на погребальные традиции древних народов Кавказа, но и обнаруживает неожиданные параллели с культурой Древнего Египта.