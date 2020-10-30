Спорт

Волгоградский «Ротор» заплатит за болельщиков-грубиянов и безмасочников

Спорт 30.10.2020 10:46
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30.10.2020 10:46


За скандирование зрителями оскорбительных выражений ФК "Ротор" оштрафован на 40 000 рублей. Такое решение, сообщает ИА "Высота 102", вынес контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча волгоградской команды с "Локомотивом". Кроме того, «Ротор» наказан на 30 тысяч рублей за массовое нарушение болельщиками санитарных правил. Московский клуб также получил штрафы за нарушения зрителями санитарных правил и скандирование оскорбительных выражений. 
Фото из архива ИА "Высота 102"

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