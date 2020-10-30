Волгоградский «Ротор» заплатит за болельщиков-грубиянов и безмасочников

Спорт 30.10.2020 10:46
0
30.10.2020 10:46
За скандирование зрителями оскорбительных выражений ФК "Ротор" оштрафован на 40 000 рублей. Такое решение, сообщает ИА "Высота 102", вынес контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча волгоградской команды с "Локомотивом". Кроме того, «Ротор» наказан на 30 тысяч рублей за массовое нарушение болельщиками санитарных правил. Московский клуб также получил штрафы за нарушения зрителями санитарных правил и скандирование оскорбительных выражений.
Фото из архива ИА "Высота 102"
Реклама
Руководство волгоградского «Ротора» просит разобраться в кровавом эпизоде матча с «Локомотивом»26.10.2020 14:54
Спорт 26.10.2020 14:54
В Волгограде появится новый ФОК за 142 миллиона25.10.2020 16:08
Спорт 25.10.2020 16:08
Волгоградский «Ротор» кровью вырвал победу у московского "Локомотива" - 2:124.10.2020 22:08
Спорт 24.10.2020 22:08
Роспотребнадзор нашел источник заразы в волгоградском "Роторе"22.10.2020 17:36
Спорт 22.10.2020 17:36
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после поражения от «Крыльев Советов» - 0:321.10.2020 21:01
Спорт 21.10.2020 21:01
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)19.10.2020 13:34
Спорт 19.10.2020 13:34
Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков, проиграв "Тамбову" - 0:218.10.2020 16:54
Спорт 18.10.2020 16:54
Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителями14.10.2020 17:11
Спорт 14.10.2020 17:11
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» - 0:003.10.2020 17:06
Спорт 03.10.2020 17:06
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохо02.10.2020 19:30
Спорт 02.10.2020 19:30
В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирус30.09.2020 08:25
Спорт 30.09.2020 08:25
Волгоградский «Ротор» проиграл казанскому «Рубину» - 1:327.09.2020 21:59
Спорт 27.09.2020 21:59
Волгоградскому «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»25.09.2020 21:46
Спорт 25.09.2020 21:46
Волгоградскому «Ротору» присудили третье техническое поражение25.09.2020 20:00
Спорт 25.09.2020 20:00
Губернатор Волгоградской области побывал на юге25.09.2020 14:37
Спорт 25.09.2020 14:37
Реклама