Расследования

Дело о произволе в отношении доярки расследовали в Волгоградской области

Расследования 29.10.2020 16:07
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29.10.2020 16:07


Расследование дела 63-летней главы КФК, на которую 2 с половиной года бесплатно работала доярка, вел Палласовский межрайонный СО СУ СКР по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на имущество обвиняемой – земельный участок, стоимостью 450 тысяч рублей. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру района.

«По данным следствия, начиная с 1 августа 2017 года и на протяжении двух с половиной лет, обвиняемая не выплачивала заработную плату доярке своего предприятия. Всё это время женщина бесплатно не только доила коров, но и кормила телят, а также убирала территорию животноводческой точки. Общая сумма задолженности перед ней составила более 200 тысяч рублей. Установлено, что глава КФХ не рассчиталась с подчиненной даже при её увольнении – в марте 2019 года», - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области. 
Фермер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

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