В Волжском убийца избил 3-летнего ребенка своей сожительницы

Происшествия 27.10.2020 12:41
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27.10.2020 12:41
Дознаватели отдела полиции № 2 Управления МВД России по Волжскому возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК РФ в отношении 38-летнего мужчины. Он подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью 3-летнему ребенку, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, прокуратура организовала проверку. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования в целях защиты прав несовершеннолетнего.
С травмами головы и гематомами ребенок попал в больницу около полуночи 24 октября. Медики оказали малышу необходимую помощь, а полицейские установили подозреваемого в причинении вреда здоровью ребенку. Им оказался неработающий, ранее судимый за убийство и иные преступления сожитель матери. Мужчина сознался в содеянном.
Полицейские установили, что в тот вечер подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что ребенок испортил в комнате обои, он стал наносить ему удары по голове и лицу. Пришедшая домой мать мальчика вызвала скорую помощь и полицию.
В настоящее время в отношении задержанного избирается мера пресечения.
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