Руководство волгоградского «Ротора» просит разобраться в кровавом эпизоде матча с «Локомотивом»





СК «Ротор» направил официальное письмо в адрес председателя экспертно-судейской комиссии при президенте Российского Футбольного Союза Ашота Хачатурянца с просьбой дать экспертную оценку действиям судейской бригады и разобраться в четырех игровых эпизодах матча 12-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» – «Ротор». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, в клубе просят разобрать, в частности, фрагмент игры на 25-ой минуте матча, когда футболист «ФК «Локомотив» Живоглядов попал рукой по лицу футболисту СК «Ротор» Давиташвили. В результате у Давиташвили был разбит нос и пошла кровь. Судья при этом не зафиксировал нарушение правил и не вынес в отношении Живоглядова никакого наказания, считают в клубе. Также в «Роторе» обратили внимание на 68-ую минуту матча – когда футболист «ФК «Локомотив» Мурило остановил корпусом прорыв футболиста СК «Ротор» Давиташвили в непосредственной близости от ворот, лишив его явной возможности забить гол. Судья не зафиксировал нарушение правил и не вынес в отношении Мурило никакого наказания, подчеркнули в «Роторе» . При этом VAR также не изучило данный эпизод на предмет возможной красной карточки в отношении футболиста ФК «Локомотив».

Также в клубе просят изучить 81-ую минуту матча. После просмотра видеоповтора главным судьей было принято решение о назначении пенальти в ворота СК «Ротор» за игру рукой в штрафной площади защитника Кверквелии. Вместе с тем, при вынесении указанного решения судьей не было учтено, что изначально мяч попал в плечо и затем отскочил в руку. У футболиста не было никакой возможности избежать контакта руки с мячом, уверены в клубе, и такой эпизод не может трактоваться как умышленная игра рукой в штрафной площади. В «Роторе» выражают сомнение и правомерностью демонстрации желтой карточки защитнику «Ротора» Степанову в самом конце матча якобы за «затяжку времени».

Напомним, волгоградский «Ротор» выиграл в нервной борьбе у московского «Локомотива» в прошлую субботу со счетом 2:1. Сейчас волгоградский клуб поднялся в турнирной таблице на 15-ое место с последнего – 16-ого.



