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Спорт

«Ротор‑М» не сдержал натиск в Костроме – 0:4

Спорт 24.07.2026 22:47
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24.07.2026 22:47


В 17‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) «Ротор‑М» проиграл «СШ им. Георгия Ярцева» (Кострома) со счётом 0:4 (0:1). Пусть обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, но именно хозяева показали, что одного желания для победы недостаточно.

Первый тайм получился вязким, без ярких моментов, а исход решил один эпизод. На 42‑й минуте после ввода мяча из аута «сине‑голубые» не смогли выйти из-под прессинга, и Эдуард Багарян точным ударом в нижний угол вывел хозяев вперёд. Этого гола хватило, чтобы костромичи установили контроль над игрой.

После перерыва хозяева будто почувствовали запах крови: Андрей Свистун на 59‑й минуте удвоил счёт, Егор Крахмалев на 63‑й – плотным ударом в ближнюю «девятку» довёл счёт до крупного, а точку поставил Дмитрий Смирнов на 66‑й. Итог – 4:0 в пользу Костромы.

«СШ им. Георгия Ярцева» (Кострома) – «Ротор-М» (Волгоград) – 4:0 (1:0).
24 июля. Кострома. Стадион: «СШ им. Георгия Ярцева». Количество зрителей: 50.
Судьи: Никита Попов (Санкт-Петербург), Никита Кучинов (Ярославль), Никита Смирнов (Ярославль).
«СШ им. Георгия Ярцева»: Бужин (Коваль, 80), Амирханян, Свистун (Смирнов, 60), Касенов, Чибриков (Кириленко, 71), Невредимов (Романов, 67), Могилин, Орлов, Мещеряков (Федоренко, 75), Крахмалев (Заянчковский, 75), Багарян (Силиверстов, 82).
«Ротор-М»: Курилла, Кашлев, Кычанов (Журавский, 62), Петрунькин, Асланян (Володин, 67), Града (Гречишкин, 46), Суров, Литенко (Ермаков, 67), Цымбалов (Клименко, 58), Кондратьев (Кувакин, 46), Слепужников.
Голы: Багарян, 42 (1:0). Свистун, 59 (2:0). Крахмалев, 63 (3:0). Смирнов, 66 (4:0).
Предупреждены: Чибриков, 44 (неспортивное поведение). Багарян, 57 (неспортивное поведение). Кириленко, 88 (грубая игра). – Литенко, 23 (неспортивное поведение). Петрунькин, 25 (срыв перспективной атаки). Цымбалов, 44 (неспортивное поведение).


Теперь «Ротору‑М» представляется ещё один шанс переосмыслить философию футбола. 7 августа в 18:00 команда примет «Ахмат‑М» (Грозный) на стадионе «Зенит» в Волгограде. Гости идут на 13‑м месте с 17 очками – они будут играть уверенно, без лишнего давления. Для волгоградцев это шанс использовать фактор своего поля и прервать серию неудач.

Александр Веселовский

Фото: ГБУ ДО КО «СШ им. Г.А. Ярцева»

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