



В 17‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) «Ротор‑М» проиграл «СШ им. Георгия Ярцева» (Кострома) со счётом 0:4 (0:1). Пусть обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, но именно хозяева показали, что одного желания для победы недостаточно.

Первый тайм получился вязким, без ярких моментов, а исход решил один эпизод. На 42‑й минуте после ввода мяча из аута «сине‑голубые» не смогли выйти из-под прессинга, и Эдуард Багарян точным ударом в нижний угол вывел хозяев вперёд. Этого гола хватило, чтобы костромичи установили контроль над игрой.

После перерыва хозяева будто почувствовали запах крови: Андрей Свистун на 59‑й минуте удвоил счёт, Егор Крахмалев на 63‑й – плотным ударом в ближнюю «девятку» довёл счёт до крупного, а точку поставил Дмитрий Смирнов на 66‑й. Итог – 4:0 в пользу Костромы.