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Спорт

Волгоградский БК «Доугс Титаны» вступает в борьбу за Кубок России

Спорт 27.07.2026 13:25
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27.07.2026 13:25


Российская федерация баскетбола представила состав участников XXVI розыгрыша Кубка России среди мужских команд – и в этом сезоне турнир обещает особую интригу. Впервые за долгое время на одной площадке с представителями Высшей лиги и молодёжными составами клубов Единой лиги ВТБ окажутся сразу три любительские команды: «Московский», «Дружба» (Москва) и волгоградский БК «Доугс‑Титаны». 

Групповой этап, который пройдёт 14–16 сентября, станет первой серьёзной вехой для любительских коллективов. Шестнадцать команд распределены по четырём группам, и уже на этой стадии соперничество обещает быть жёстким. Волгоградский клуб попал в группу А, где ему предстоит встретиться с «Ставбаскетом», «Динамо‑МГТУ» и «СШОР‑Локомотив‑Кубань». Формат одного круга не оставляет права на ошибку: из каждой группы в «Финал четырёх» Кубка С. Н. Тараканова выйдет лишь победитель. Именно эти четыре команды разыграют право на путёвку в 1/16 финала основного Кубка России.

Для «Доугс‑Титанов» старт в таком турнире – знаковое событие, отражающее тенденцию к возрождению мужского баскетбола в Волгограде. Команда сформирована на базе Волгоградской академии баскетбола «Титаны» и во многом стала следствием импульса, заданного визитом московской медиабаскетбольной команды DAWGS и мастер‑классом с участием Андрея Кириленко и Антона Понкрашова. Теперь волгоградским игрокам предстоит доказать, что полученный импульс удалось конвертировать в устойчивый спортивный проект.

Структура розыгрыша выстроена так, что ценность каждой победы будет расти от этапа к этапу. Победитель «Финала четырёх» Кубка С. Н. Тараканова (26–27 сентября) присоединится к девяти командам Суперлиги (занявшим в рейтинге 6–14‑е места) в 1/16 финала – матчи этой стадии запланированы на 8 и 29 октября. На следующем рубеже, в 1/8 финала (19 ноября и 10 декабря), к борьбе подключатся ещё шесть команд Суперлиги – те, что занимают в рейтинге места с первого по шестое. В четвертьфинал (7 и 28 января) войдут и три представителя Единой лиги ВТБ. Кульминацией турнира станет «Финал четырёх», намеченный на 12–14 марта.

Смешанный состав участников – представители разных лиг и уровней – делает нынешний розыгрыш особенно показательным. Для молодёжных команд это шанс проявить себя в условиях повышенной конкуренции, для региональных коллективов – возможность заявить о себе на федеральном уровне, а для любительских клубов вроде «Доугс‑Титанов», «Московского» и «Дружбы» – редкий шанс бросить вызов устоявшейся иерархии и доказать, что мотивация и сыгранность способны компенсировать разницу в ресурсах.

Александр Веселовский

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