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Спорт

Григорий Черногаев вновь на пьедестале первенства России

Спорт 25.07.2026 11:36
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25.07.2026 11:36


В Калуге продолжается первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок 16–18 лет – и Волгоград вновь вправе гордиться своим спортсменом. В четвёртый день турнира на пьедестал поднялся Григорий Черногаев, завоевавший серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине.

«Полтинник» – это классический спринт, где исход борьбы определяют доли секунды. В таких заплывах критически важны безупречный старт, чёткая техника и способность выжать максимум скорости на заключительном отрезке дистанции. Именно в условиях столь напряжённой конкуренции и проявил себя Черногаев.

По итогам заплыва Григорий показал результат 25,39 секунды, набрав 797 очков и уступив лидеру всего 0,04 секунды. Золото завоевал москвич Сергей Герасимов (25,35 секунды, 801 очко), бронзу – ещё один представитель столицы Матвей Ашеко (25,43 секунды, 794 очка). Разрыв между первым и третьим местами составил лишь 0,08 секунды – показатель исключительной плотности результатов и высочайшего уровня конкуренции на юниорском уровне.

При этом важно учитывать состояние участников: спортсмены, выступавшие на юниорском первенстве Европы в Мюнхене, отмечают, что сейчас у них ощутима и физическая, и моральная усталость. Турниры такого уровня забирают максимум ресурсов, а плотный соревновательный календарь не оставляет времени на полноценное восстановление. На этом фоне серебро в борьбе «нос к носу» – не просто хороший результат, а серьёзное достижение. Тем ценнее оно выглядит с учётом того, что на первенстве Европы в Мюнхене Григорий преодолел эту же дистанцию за 24,84 секунды и завоевал золото. Разница в результатах подчёркивает, насколько непросто сейчас даются секунды – и насколько достойно Черногаев держится на уровне элиты даже не на пике формы.

Эта награда стала для Григория уже второй на турнире: в первый день он завоевал бронзу на 100 метрах вольным стилем. Выступления в разных стилях и на дистанциях разной длины подчёркивают его универсальность и стабильность – качества, без которых в большом спорте не удержаться.

Александр Веселовский
Фото: ФВВСР

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