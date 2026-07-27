«КАМАЗ» – «Ротор» – начало





В третьем туре Первой лиги чемпионата России «КАМАЗ» принимает «Ротор». Матч стартовал – и уже с первых минут становится ясно, что хозяевам важна скорость и напор, а гостям придётся держать удар и не поддаваться на провокации.

Команды вышли на поле – игра стартовала.

«КАМАЗ»: Замерец, Аюкин, Ткачук, Мануйлов, Тоневицкий, Защепкин, Долгополов, Мосейчук, Шавель, Султонов, Воронин.

«Ротор»: Чагров, Поярков, Эмерсон, Данилкин, Юдинцев, Умников, Аюпов, Трошечкин, Симонян, Алиев, Эльдарушев.

Для «Ротора» важно не затягивать эпизоды и не ввязываться в стычки.

«КАМАЗ» дома традиционно делает ставку на давление в первые 30 минут: хозяева стараются задавить соперника, пока тот не вошёл в игровой ритм. При этом команда действует жёстко – в первых двух турах зафиксировано 10 жёлтых карточек, особенно напряжённой выглядит борьба в середине поля. Для «Ротора» затягивать эпизоды и ввязываться в стычки.

Хозяева активно используют фланги: в среднем за матч они подают 5,2 навеса и исполняют 2,1 угловых. Это значит, что главный экзамен сегодня предстоит вратарю Никите Чагрову и связке центральных защитников Данилкин – Эмерсон.

По тренду лиги «Ротор» чаще раскрывается после 35‑й минуты – когда напор хозяев начинает спадать из‑за усталости. Поэтому в первые полчаса для гостей главное – сохранять хладнокровие, не поддаваться на эмоции и не пропустить в моменты излишнего давления.

Александр Веселовский