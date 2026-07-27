Главное

ВТЗ трудоустроит выпускников второго потока «Профессионалитета» Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников

Актуально

Чтобы лето не кончалось:  «Прайдсити» приглашает на отдых и спорт волгоградцев и гостей города

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Владимир Путин увеличил штат ВС РФ до 2,42 млн военнослужащих
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российских войск, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ.  – Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве...
Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»
В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр...
Спорт

«КАМАЗ» – «Ротор» – начало

Спорт 27.07.2026 20:13
0
27.07.2026 20:13


В третьем туре Первой лиги чемпионата России «КАМАЗ» принимает «Ротор». Матч стартовал – и уже с первых минут становится ясно, что хозяевам важна скорость и напор, а гостям придётся держать удар и не поддаваться на провокации.

Команды вышли на поле – игра стартовала.

«КАМАЗ»: Замерец, Аюкин, Ткачук, Мануйлов, Тоневицкий, Защепкин, Долгополов, Мосейчук, Шавель, Султонов, Воронин.

«Ротор»: Чагров, Поярков, Эмерсон, Данилкин, Юдинцев, Умников, Аюпов, Трошечкин, Симонян, Алиев, Эльдарушев.

Для «Ротора» важно не затягивать эпизоды и не ввязываться в стычки.

«КАМАЗ» дома традиционно делает ставку на давление в первые 30 минут: хозяева стараются задавить соперника, пока тот не вошёл в игровой ритм. При этом команда действует жёстко – в первых двух турах зафиксировано 10 жёлтых карточек, особенно напряжённой выглядит борьба в середине поля. Для «Ротора» затягивать эпизоды и ввязываться в стычки.

Хозяева активно используют фланги: в среднем за матч они подают 5,2 навеса и исполняют 2,1 угловых. Это значит, что главный экзамен сегодня предстоит вратарю Никите Чагрову и связке центральных защитников Данилкин – Эмерсон.

По тренду лиги «Ротор» чаще раскрывается после 35‑й минуты – когда напор хозяев начинает спадать из‑за усталости. Поэтому в первые полчаса для гостей главное – сохранять хладнокровие, не поддаваться на эмоции и не пропустить в моменты излишнего давления.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
27.07.2026 21:30
Спорт 27.07.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2026 20:13
Спорт 27.07.2026 20:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.07.2026 13:25
Спорт 27.07.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2026 20:51
Спорт 26.07.2026 20:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2026 15:42
Спорт 26.07.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2026 09:58
Спорт 26.07.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2026 08:58
Спорт 26.07.2026 08:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.07.2026 20:58
Спорт 25.07.2026 20:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.07.2026 16:36
Спорт 25.07.2026 16:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.07.2026 11:36
Спорт 25.07.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2026 22:47
Спорт 24.07.2026 22:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2026 10:11
Спорт 24.07.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2026 08:11
Спорт 24.07.2026 08:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2026 21:44
Спорт 23.07.2026 21:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2026 19:19
Спорт 23.07.2026 19:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Томислав Дадич покидает «Ротор»Смотреть фотографии
21:01
В Волгоградской области завершили реставрацию трёх братских могилСмотреть фотографии
20:34
Волгоградский общественник высказался о провокационном видео блогера на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
20:13
«КАМАЗ» – «Ротор» – началоСмотреть фотографии
20:10
Владимир Путин увеличил штат ВС РФ до 2,42 млн военнослужащихСмотреть фотографии
19:46
Патриарх благословил массовый колокольный звон в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:15
Для волгоградцев появился новый казачий туристический маршрутСмотреть фотографии
18:44
Камышинский опытный завод избежал банкротстваСмотреть фотографии
18:10
Будет лучше и больше? Смотрим, как расширяют улицу и парковки у вокзала «Волгоград-1»Смотреть фотографии
17:41
В Камышине подросток вместе с другом угнал иномарку из автосервисаСмотреть фотографии
17:08
УФАС выдало «черную метку» реставратору кинотеатра «Родина» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:39
Президент назначил шесть новых судей в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:35
В Волжском на стройках обнаружили и депортировали двух нелегаловСмотреть фотографии
16:24
В волгоградской больнице скончался пострадавший от влетевшего в машину ломаСмотреть фотографии
16:07
Волгоградские школьники отдохнут в новом учебном году 126 днейСмотреть фотографии
15:30
«Накипело на душе»: в Волжском муж поджег жену-пьянчужкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Ирина Пешкова назначена врио председателя областного комитета финансовСмотреть фотографии
15:11
«Курган — не задник для потехи»: волгоградец сочинил басню про хайпующих на Мамаевом кургане блогеровСмотреть фотографии
14:58
«Горел асфальт и трещала кожа»: жители Быково отстояли свои дома от страшного пожара в огненное воскресеньеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
В Волгограде суд аннулировал лицензию ЧОПа за нарушения при охране школыСмотреть фотографии
14:30
Налоговый календарь: что нужно уплатить волгоградцам до 28 июляСмотреть фотографии
13:25
Волгоградский БК «Доугс Титаны» вступает в борьбу за Кубок РоссииСмотреть фотографии
13:05
Врачи борются за жизнь волгоградца, пронзенного ломом в иномаркеСмотреть фотографии
12:17
Серебряная команда: горноспасатели ВолгаКалия заняли второе место в профсоревнованияхСмотреть фотографии
12:15
Полицию заинтересовало скандальное видео блогера с деньгами на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:38
В Ростове погибла семейная пара в ходе атаки украинских БПЛАСмотреть фотографии
11:35
Чтобы лето не кончалось:  «Прайдсити» приглашает на отдых и спорт волгоградцев и гостей городаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Спасением волгоградских дорог в жару займутся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
Астраханец снял провокационное видео с 5000 рублями на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Страшный кульбит с мотоциклистом в Волжском попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 