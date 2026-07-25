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Спорт

Россия заявляет о возвращении на европейском уровне. Волгоградская пловчиха – на пьедестале в Сукоро

Спорт 25.07.2026 16:36
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25.07.2026 16:36


Юниорский чемпионат Европы по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия) стал для российской команды не просто турниром, а точкой отсчёта. На дистанции 3 км Варвара Харченко завоевала серебро (5:24,80), а Полина Козякина – бронзу (5:27,40). Золото у представительницы Германии Юлии Акерманн – 5:20,92.

В плавании на открытой воде результат – это не только скорость, но и умение управлять рисками: держаться в выгодной позиции в группе, ловить волну, выбирать траекторию и не терять темп при смене условий. Именно эти компоненты и стали определяющими. Харченко грамотно распределила усилия: не форсировала темп на старте, дождалась оптимального момента для ускорения и удержала вторую позицию в плотной группе лидеров. Козякина, действуя в условиях постоянного давления, сохранила концентрацию и тактический контроль – и этого хватило, чтобы замкнуть тройку призёров.

Соревнования в Сукоро традиционно предъявляют повышенные требования к юниорским спортсменам: переменчивая погода, течение, плотность результатов и необходимость принимать решения в реальном времени. В таких условиях даже попадание в топ‑3 – показатель зрелости. Для Харченко и Козякиной этот старт стал не просто борьбой за медали, а экзаменом на готовность конкурировать с лучшими. И они его выдержали.

Особенно важен контекст: длительное отсутствие российских юниоров на международных аренах делает эти награды не просто статистикой, а маркером восстановления конкурентоспособности. Это не разовый успех, а сигнал о том, что подготовка ведётся системно, а спортсмены умеют реализовывать план даже в стрессовых условиях.

Чемпионат завершится 26 июля. Но уже сейчас понятно: выступление Харченко и Козякиной – это не про «повезло оказаться в тройке». Это про стабильную работу, грамотную тактику и готовность отвечать на вызовы открытой воды.

Александр Веселовский
Фото: European Aquatics

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