Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкам





Волгоградская область оказалась на третьем месте по обеспеченности койками для больных коронавирусом в России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на одно место в инфекционном госпитале претендует 341 житель региона. На первом месте – Калмыкия (249 человек на койку), на втором – республика Тыва (312).

Москва, в которой на одну койку приходится 826 жителей столицы, занимает только 54-ое место. В хвосте рейтинга записали Ленинградскую область (1449 человек на койку) и Чечню (1554).

В 33 стационарах Волгоградской области развернуто свыше 7353 мест для пациентов с коронавирусом. До 1 декабря, согласно поручению губернатора, этот показатель должен увеличиться до 9000.

В регионе с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 18,7 тысячи человек, из которых 16,4 тысячи – выздоровели. 188 человек скончались.



