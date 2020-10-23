Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкам

Здравоохранение 23.10.2020 19:21
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23.10.2020 19:21
Волгоградская область оказалась на третьем месте по обеспеченности койками для больных коронавирусом в России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на одно место в инфекционном госпитале претендует 341 житель региона. На первом месте – Калмыкия (249 человек на койку), на втором – республика Тыва (312).
Москва, в которой на одну койку приходится 826 жителей столицы, занимает только 54-ое место. В хвосте рейтинга записали Ленинградскую область (1449 человек на койку) и Чечню (1554).
В 33 стационарах Волгоградской области развернуто свыше 7353 мест для пациентов с коронавирусом. До 1 декабря, согласно поручению губернатора, этот показатель должен увеличиться до 9000.
В регионе с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 18,7 тысячи человек, из которых 16,4 тысячи – выздоровели. 188 человек скончались.
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