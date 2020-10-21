Спорт

Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после поражения от «Крыльев Советов» - 0:3

Спорт 21.10.2020 21:01
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21.10.2020 21:01


Сегодня в Самаре волгоградский «Ротор» потерпел поражение в матче с «Крыльями Советов» со счетом 0:3. Как сообщает ИА «Высота 102», игра проходила в рамках 3 тура Бетсити Кубка России 2020/21. В первом тайме волгоградцы пропустили два мяча, во втором соперники "Ротора" забили еще один гол. 
В Самару волгоградский «Ротор» отправился в «лайт»-составе – с игроками дубля и молодежки и без главного тренера Александра Хацкевича, который объяснил это необходимостью серьезной подготовки основного состава к следующему матчу в первенстве РПЛ с московским "Локомотивом", который состоится 24 октября. Надежд остаться в Кубке России у «Ротора» было мало. Для этого волгоградцам надо было забить в сегодняшнем матче минимум четыре гола. Напомним, первую игру в Кубке России  со ставропольским "Динамо" "Ротор" пропустил из-за вспышки коронавируса в команде. После сегодняшнего проигрыша волгоградская команда выбыла из дальнейшей борьбы.
Фото сайта клуба "Крылья Советов". 

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