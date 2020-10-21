Общество 21.10.2020 13:31
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21.10.2020 13:31
О том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области находится под контролем, губернатор Андрей Бочаров заявил на проходящем в эти минуты заседании оперативного штаба. Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с тем, глава региона констатировал, что проблема заболеваемости коронавирусом продолжает нарастать в условиях осенне-зимнего периода, прежде всего на фоне наступившего сезона традиционных ОРВИ и гриппа.
«По сравнению с августом текущего года уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области уже вырос на 38%. И это, к сожалению, по мнению экспертов, не предел.
В настоящее время осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки и темп возрастания заболеваемости наблюдаются практически во всех регионах России, в большинстве стран мира.
В Волгоградской области мы также отмечаем рост числа заболевших коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. В общей сложности с диагнозом «коронавирусная инфекция» выявлено уже более 18 тысяч человек.
Число заболевших внебольничными пневмониями составило порядка 29 тысяч человек.
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается во всех группах жителей Волгоградской области, особенно много заболевших выявляется в ходе внутрисемейного заражения.
При этом более трети пациентов стационаров – люди в возрасте 65 лет и старше. Люди старшего возраста в реанимациях составляют свыше 60%. Мы видим и высокую летальность среди пациентов этого возраста.
Еще раз обращаюсь к жителям Волгоградской области и напоминаю всем нам о важности бережно и ответственно относиться к людям старшего возраста, а им самим - о необходимости быть предельно осторожными и максимально сократить социальные контакты, в том числе с детьми, внуками, родственниками и друзьями, так как они, сами того не зная, могут быть бессимптомными носителями заболевания», - отмечает Андрей Бочаров.
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