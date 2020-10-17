Коронавирус убил троих жителей Волгоградской области из группы риска





Жертвами коронавирусной инфекцией стали трое жителей Волгоградской области из так называемой группы риска 60 плюс, сообщает ИА «Высота 102». По данным оперативного штаба региона, среди погибших 64-летний житель Волжского, 69-летний мужчина из Палласовского района и 75-летняя жительница Волгограда.

Волжанин поступил в клиническую больницу №3 в тяжелом состоянии, где скончался. Житель Палласовского района лечился амбулаторно дома. Когда состояние ухудшилось, его доставили на скорой в инфекционное отделение ГУЗ «Клиническая больница №12». Пожилую волгоградку лечили в ГУЗ «Клиническая больница №4». Сообщается, что все пациенты скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В общей сложности в регионе выявлено уже свыше 17,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекции. В скорбном списке на сегодняшний день 175 человек.



