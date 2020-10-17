Здравоохранение

«Придите кто-нибудь»: Роспотребнадзор и врачи бросили многодетную волгоградскую семью с коронавирусом

Здравоохранение 17.10.2020 11:53
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17.10.2020 11:53


В Волгограде семья с коронавирусным больным вот уже почти неделю ждет хоть какой-то помощи от врачей и Роспотребнадзора, а все попытки напомнить о себе оказались бесполезными. «Моя дочка 9 октября сдала тест на коронавирус, так надо было на ее работе. Он оказался положительным. Об этом мы узнали едва ли не  на следующий день, - рассказывает Наталья Ивановна Левентуева. – С той поры мы бьемся во все двери, чтобы узнать, что нам дальше делать, ведь у меня трое внуков, которые живут с нами. Самостоятельно сообщили в детский сад, в школу, в колледж, которые посещают моя 3-летняя внучка и 15-летний и 17-летний внуки, о том, что в нашей семье такое случилось. Только через три дня нам удалось дозвониться до детской поликлиники №31 и до взрослой поликлиники №11 в Советском районе. Мы  сообщили, что в нашей семье коронавирусный больной. В лаборатории клиники №1, где делали анализ моей дочери, сказали, что нам позвонят из Роспотребнадзора и придут, чтобы сделать тесты  остальным членам семьи. Никто нам не позвонил, мы сделали это сами и нам пообещали, что придут в течение недели, которая уже заканчивается. Никто к нам до сих пор не пришел. В комитете здравоохранения  нам дали разные телефоны и сказали, чтобы мы все время по ним звонили, а то «про нас могут забыть», хотя это в голове у меня не укладывается, как такое возможно. Но дозвониться оказалось делом бесполезным. Про нас не вспомнили ни в Роспотребнадзоре, ни в поликлиниках, куда мы сообщили о заболевшей коронавирусом дочери и о контактных детях». 

По словам Натальи Ивановны, которой, между прочим, 60 лет, у нее уже появились признаки вируса – она перестала чувствовать запахи и вкус. Но бабушка и мама больше всего переживают за детей. «Ладно, мы с дочерью, но  пришел бы какой-то врач, осмотрел детей, назначил лечение, но про нас никто не вспоминает. Мы сделали в общей сложности больше тысячи звонков и в детскую поликлинику, и во взрослую, и заведующим, но безрезультатно. А лечить нас не надо? Про какие-то лекарства мы вычитали в интернете, но антибиотики назначают по рецепту врача, которого, мы вероятно, так и не увидим», - констатирует Наталья Ивановна.

Между тем, семья уже почти неделю сидит взаперти и честно соблюдает правила самоизоляции, опасаясь кого-то заразить, и не оставляет попыток куда-нибудь дозвониться.  «Моя знакомая из Томска заболела почти одновременно с моей дочерью, так ей сделали уже три теста на коронавирус. А нам – ни одного. Я понимаю, что, видимо, не одни мы такие, но нам от этого не легче. Зачем тогда говорить, что ситуация с коронавирусом у нас под контролем, если она, уже понятно, не контролируется?», - недоумевает бабушка троих внуков. 
Семья из пяти человек до сих пор ждет, когда про нее кто-нибудь вспомнит. На одном из последних брифингов руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева заявляла, что в первую очередь тестирование на коронавирус проводят в домашних очагах и в рабочих коллективах. 


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