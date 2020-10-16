Волгоградка взыскала с авиакомпании "Победа" более 200 тысяч рублей

Расследования 16.10.2020 10:56
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16.10.2020 10:56
Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил требование потребителя о взыскании с авиаперевозчика более 200 тысяч рублей за отмененный рейс. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
В марте текущего года волгоградка приобрела на сайте ООО "Авиакомпания "Победа" электронные авиабилеты для себя и своих близких на рейс "Волгоград-Москва" с датой вылета 3 мая 2020 года, а также на рейс "Москва-Тиват" с датой вылета 4 мая 2020 года, включая обратный маршрут 10 мая. Стоимость билетов составила 65 005 рублей.
Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки и угрозы распространения коронавирусной инфекции с 27 марта текущего года было прекращено авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств, в том числе в Черногорию.
Истцом в адрес авиаперевозчика было направлено заявление о возврате денежных средств, оплаченных за авиабилеты, в связи с отменой рейсов. Однако ответчик оставил данное заявление без удовлетворения. В связи с этим потребитель была вынуждена обратиться в суд с требованием о взыскании стоимости электронных билетов, а также неустойки и компенсации морального вреда. Требования волгоградки были признаны законными и обоснованными.
По решению суда, с авиаперевозчика взыскана стоимость электронных билетов в размере 65 005 рублей, неустойка – 65 005 рублей, компенсация морально вреда – 2 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 18 000 рублей, а также штраф в пользу потребителя – 66 005 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
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