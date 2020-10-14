Здравоохранение 14.10.2020 16:14
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14.10.2020 16:14
О самочувствии первых привитых в Волгограде от коронавируса участников добровольных массовых клинических исследований созданного российскими учеными препарата "Спутник V" сегодня рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", Елена Краснова на брифинге сообщила, что за состоянием добровольцев тщательно следят, так как вопрос переносимости этой вакцины всех очень интересует. На сегодняшний день известно, что все привитые чувствуют себя удовлетворительно. Только у двоих человек наблюдалась невысокая температура 37,1. "Жалоб они не предъявляют. Когда мы их расспрашивали, как они себя чувствуют, они говорят, что даже не заметили температуры, т.е обратили внимание просто на термометр, что температура 37,1, а на самом деле ощущений нет", - рассказала Краснова. У некоторых из тех, кто прививался от коронавируса вчера, есть небольшая слабость. Температура повышена только у одной женщины, но она незначительная - 37,2. Больше никаких жалоб у этого добровольца нет.
"Легкая такая слабость, утомляемость - то, что описывают привитые. Их это не беспокоит, просто это мы их при расспросах таких тщательных, предметных, наводящими вопросами выясняем что и как", - пояснила Краснова, резюмировав, что по итогам первых двух дней начавшихся в регионе испытаний вакцина переносится достаточно легко и с воодушевлением. "Все добровольцы с большим энтузиазмом отнеслись к этой прививке и, в общем-то, желающих еще привиться у нас достаточно", - заявила чиновница. Многие медработники, пояснила она, вакцинировались от гриппа и сейчас выжидают положенный между прививками месячный срок, чтобы сделать прививку от коронавируса.
Сегодня, отметила Краснова, прививались врачи и персонал, которые работают в больницах №4 и №5, перепрофилированных еще весной текущего года под ковидные госпитали.
Напомним, с 12 октября в Волгоградской области стартовали массовые клинические испытания созданной в России вакцины, участие в которых принимают добровольцы. Региону выделены 42 комплекта препарата, до конца декабря будут поставлены остальные. Всего участие в массовых клинических испытаниях вакцины на данном этапе примут 2156 человек. Известно, что в ковидных госпиталях в Волгоградской области работает около 2,5 тысячи врачей, т.е на первом этапе вакцинироваться смогут далеко не все медработники, которые сегодня находятся в группе риска.
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