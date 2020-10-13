Убийца ради выпивки забил старика топором в Волгоградской области





За убийство одинокого 84-летнего пенсионера в Еланском районе осужден 35-летний местный житель. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, суд приговорил виновного к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Следствием и судом установлено, что 6 ноября прошлого года осужденный пришел к 84-летнему односельчанину, у которого стал просить деньги на выпивку. Отказавшись давать в долг, пожилой человек начал выгонять незваного гостя. Тогда злоумышленник схватил лежавшие рядом топор и молоток, которыми нанес несколько ударов по голове потерпевшего. Совершив убийство, мужчина решил обыскать дом пенсионера. Его добычей стали 2,5 тысячи рублей, завладев которыми преступник скрылся.

Эксперты установили, смерть одинокого престарелого мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы. Ему нанесли не менее 7 ударов тяжелым предметом по голове.



